Carlos Mora a dat totul din casă! Dezvăluiri din țara natală despre Universitatea Craiova și Mirel Rădoi: „Este puțin complicat”

Miguel Herrera l-a convocat pe Carlos Mora la națională pentru „dubla” cu Belize din CONCACAF Gold Cup. Fotbalistul Universității Craiova a vorbit despre experiența din SuperLiga în țara natală și a dezvăluit cum se simte în defensiva organizată de Mirel Rădoi.

Carlos Mora, dezvăluiri din țara natală despre Universitatea Craiova: „Antrenorul știa că am mai jucat acolo”

Costel Gâlcă . Fostul tehnician din SuperLiga l-a folosit în banda dreaptă din defensivă într-un sistem cu patru fundași, iar mutarea lui s-a dovedit a fi una inspirată.

Nici Mirel Rădoi nu i-a schimbat poziția lui Carlos Mora, care a fost convocat la reprezentativa țării sale după evoluțiile excelente din SuperLiga. „Moradona” a fost integralist în meciul Belize – Costa Rica, scor 0-7.

Odată revenit în circuitul naționalei, Carlos Mora a vorbit despre munca și efortul pe care l-a depus pentru a juca din nou în tricoul reprezentativei din America Latina. Fundașul Universității Craiova a vorbit și poziția pe care-l folosește și Mirel Rădoi în SuperLiga.

„Mă simt fericit și mândru. Îmi doresc de mult timp să fiu convocat la națională, efortul și munca de zi cu zi au fost răsplătite. Simt că a trebuit să trec prin acest proces. Am fost la națională, după care nu am fost convocat, iar acum sunt din nou aici.

Cred că asta m-a ajutat mult din punct de vedere mental. Sunt mai puternic, am învățat că trebuie să ai multă putere mentală în viață și lucrurile se întâmplă atunci când vrea Dumnezeu. Am fost foarte fericit când am primit convocarea, sunt dornic să dau totul.

Am arătat că pot să joc fundaș dreapta în campionat. Antrenorul știa că am mai jucat pe această poziție înainte. M-a întrebat cum mă simt când joc fundaș dreapta și i-am zis că mă simt bine. Chiar m-am simțit confortabil acolo”, a declarat Carlos Mora.

Craiova i se potrivește mănușă: „Mi-am făcut mulți prieteni, orașul are locuri frumoase”

Carlos Mora s-a adaptat excelent la . Internaționalul costarican și-a făcut prieteni în oraș, iar acum învață limba română, despre care spune că este una destul de complicată.

„Până acum m-am descurcat foarte bine. Limba română este puțin complicată, dar am învățat-o încetul cu încetul. Știu câteva cuvinte și totul e în regulă. Craiova are locuri frumoase în care merg. Oamenii sunt amabili și îți oferă mereu o mână de ajutor.

Mi-am făcut deja mulți prieteni și mă înțeleg bine cu mulți oameni de acolo”, a spus Carlos Mora într-un interviu oferit în Costa Rica.