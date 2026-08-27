Carlos Mora, cartonaş roşu cu Ararat! Va rata minimum două meciuri din Conference League ale Universității Craiova

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Carlos Mora (25 de ani) a avut o seară teribilă la Erevan, unde Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 și a ratat calificarea în faza principală a Europa League. Costaricanul a comis un fault în careu spre finalul meciului, care a dus la reușita lui Sandro Lima, iar după ultimul fluier, acesta a fost eliminat direct de arbitru. Câte meciuri ar urma să rateze acesta în Conference League.

Carlos Mora, eliminat după Ararat – Craiova 1-0

Carlos Mora l-a faultat în careu pe Juan Balanta în minutul 90+2 al partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, iar gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Laurențiu Popescu a reușit să apere prima execuție a brazilianului, însă penalty-ul s-a repetat din cauza faptului că Oleksandr Romanchuk intrase prea devreme în careu.

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. După finalul meciului, , iar Mora a protestat violent la adresa arbitrului, care i-a arătat cartonașul roșu, informație confirmată de site-ul UEFA.

Costaricanul va primi o sancțiune de cel puțin două meciuri, așadar va rata . În total, campioana României va juca 6 jocuri în faza ligii, toate urmând a avea loc în perioada octombrie – decembrie.

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Carlos Mora, jucător esențial pentru Universitatea Craiova

Absența lui Carlos Mora este o veste teribilă pentru Filipe Coelho, deoarece internaționalul costarican este un jucător de bază pentru gruparea din Bănie. Deși Universitatea a evoluat într-un ritm teribil încă din startul sezonului, Mora a jucat în toate cele 15 meciuri, în 10 dintre ele ca titular. Acesta a marcat un gol și a oferit 4 pase decisive în actuala stagiune.