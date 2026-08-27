Carlos Mora, cartonaş roşu cu Ararat! Va rata minimum două meciuri din Conference League ale Universității Craiova

Carlos Mora (25 de ani) a avut o seară teribilă la Erevan, unde Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 și a ratat calificarea în faza principală a Europa League. Costaricanul a comis un fault în careu spre finalul meciului, care a dus la reușita lui Sandro Lima, iar după ultimul fluier, acesta a fost eliminat direct de arbitru. Câte meciuri ar urma să rateze acesta în Conference League.
Carlos Mora l-a faultat în careu pe Juan Balanta în minutul 90+2 al partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, iar gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Laurențiu Popescu a reușit să apere prima execuție a brazilianului, însă penalty-ul s-a repetat din cauza faptului că Oleksandr Romanchuk intrase prea devreme în careu.
Portarul Universității Craiova a respins și cea de-a doua execuție a lui Lima, însă mingea a revenit la brazilian, care a punctat pentru 1-0. După finalul meciului, jucătorii campioanei României au fost extrem de frustrați, iar Mora a protestat violent la adresa arbitrului, care i-a arătat cartonașul roșu, informație confirmată de site-ul UEFA.
Costaricanul va primi o sancțiune de cel puțin două meciuri, așadar va rata primele partide pe care gruparea din Bănie le va disputa în faza principală din Conference League. În total, campioana României va juca 6 jocuri în faza ligii, toate urmând a avea loc în perioada octombrie – decembrie.
Absența lui Carlos Mora este o veste teribilă pentru Filipe Coelho, deoarece internaționalul costarican este un jucător de bază pentru gruparea din Bănie. Deși Universitatea a evoluat într-un ritm teribil încă din startul sezonului, Mora a jucat în toate cele 15 meciuri, în 10 dintre ele ca titular. Acesta a marcat un gol și a oferit 4 pase decisive în actuala stagiune.