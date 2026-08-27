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Carlos Mora, cartonaş roşu cu Ararat! Va rata minimum două meciuri din Conference League ale Universității Craiova

Carlos Mora a fost eliminat după finalul meciului Ararat-Armenia - Universitatea Craiova din Conference League. De ce a primit costaricanul cartonaș roșu.
Bogdan Mariș
27.08.2026 | 22:32
Carlos Mora cartonas rosu cu Ararat Va rata minimum doua meciuri din Conference League ale Universitatii Craiova
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Carlos Mora (25 de ani) a fost eliminat după finalul meciului Ararat-Armenia - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
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Carlos Mora (25 de ani) a avut o seară teribilă la Erevan, unde Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 și a ratat calificarea în faza principală a Europa League. Costaricanul a comis un fault în careu spre finalul meciului, care a dus la reușita lui Sandro Lima, iar după ultimul fluier, acesta a fost eliminat direct de arbitru. Câte meciuri ar urma să rateze acesta în Conference League.

Carlos Mora, eliminat după Ararat – Craiova 1-0

Carlos Mora l-a faultat în careu pe Juan Balanta în minutul 90+2 al partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, iar gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Laurențiu Popescu a reușit să apere prima execuție a brazilianului, însă penalty-ul s-a repetat din cauza faptului că Oleksandr Romanchuk intrase prea devreme în careu.

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Portarul Universității Craiova a respins și cea de-a doua execuție a lui Lima, însă mingea a revenit la brazilian, care a punctat pentru 1-0. După finalul meciului, jucătorii campioanei României au fost extrem de frustrați, iar Mora a protestat violent la adresa arbitrului, care i-a arătat cartonașul roșu, informație confirmată de site-ul UEFA.

Carlos Mora, eliminat după fluierul final. Foto UEFA
Carlos Mora, eliminat după fluierul final. Foto UEFA

Costaricanul va primi o sancțiune de cel puțin două meciuri, așadar va rata primele partide pe care gruparea din Bănie le va disputa în faza principală din Conference League. În total, campioana României va juca 6 jocuri în faza ligii, toate urmând a avea loc în perioada octombrie – decembrie.

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Carlos Mora, jucător esențial pentru Universitatea Craiova

Absența lui Carlos Mora este o veste teribilă pentru Filipe Coelho, deoarece internaționalul costarican este un jucător de bază pentru gruparea din Bănie. Deși Universitatea a evoluat într-un ritm teribil încă din startul sezonului, Mora a jucat în toate cele 15 meciuri, în 10 dintre ele ca titular. Acesta a marcat un gol și a oferit 4 pase decisive în actuala stagiune.

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