Sport

Carlos Mora, decisiv în Dinamo – U Craiova: a scos 5 adversari din joc! Assad, primul gol din 2026 din fața lui Boateng. Video

Universitatea Craiova s-a văzut condusă rapid după startul reprizei secunde, însă a egalat după o fază superbă cu Carlos Mora în rol principal. Cum au înscris oltenii în poarta lui Epassy
Ciprian Păvăleanu
09.02.2026 | 21:57
Carlos Mora decisiv in Dinamo U Craiova a scos 5 adversari din joc Assad primul gol din 2026 din fata lui Boateng Video
ULTIMA ORĂ
Carlos Mora a scos din joc cinci adversari înainte de golul lui Assad din Dinamo - U Craiova. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Dinamo București – Universitatea Craiova a fost epilogul etapei cu numărul 26 și totodată capul de afiș, scor 1-1. Prima repriză dintre cele două a fost destul de fadă, însă a doua jumătate a început cum nu se putea mai bine pentru spectatorii neutri. După ce Dinamo a deschis scorul, oltenii au restabilit egalitatea după o fază în care defensiva bucureștenilor a fost făcută șah-mat.

Gol de pus în ramă pentru olteni în Dinamo – Craiova! Mora a scos din joc cinci adversari

Golurile lui Dinamo și Universitatea Craiova au fost asemănătoare. Atât Soro, cât și Assad, au înscris cu capul în urma unei centrări perfecte, însă golul oltenilor mai are un element în plus care îl face special.

ADVERTISEMENT

Înainte ca mingea să ajungă la Alex Cicâldău, care l-a servit perfect pe atacantul palestinian, Carlos Mora a făcut show cu balonul la picior. Costaricanul i-a amețit pe adversari cu driblingurile sale repetate și a reușit să scoată cinci oameni din joc înainte de a trimite mingea în margine pentru centrarea internaționalului român (VEZI VIDEO AICI). El reușise o fază asemănătoare și cu câteva minute în urmă, însă nu a găsit culoarul potrivit pentru șut sau centrare.

Assad Al Hamlawi reușește astfel să înscrie primul său gol în 2026, după ce a fost introdus pe teren doar în urma accidentării suferite de Steven Nsimba în debutul reprizei secunde. Palestinianul i-a luat fața perfect lui Kennedy Boateng, care a părut că nu mai este cu gândul la formația din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Craiova, emoții înaintea partidelor cu FCSB. Ce se întâmplă cu Steven Nsimba

Steven Nsimba a devenit rapid unul dintre jucătorii foarte importanți ai campionatului nostru. Francezul a marcat de opt ori pentru Craiova în acest campionat și este o adevărată bestie în careu.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

În ultima perioadă, el i-a luat fața lui Assad Al Hamlawi pentru postul de titular, iar acest lucru s-a întâmplat și în partida cu Dinamo. Totuși, la doar patru minute de la startul reprizei secunde, Nsimba a forțat într-un sprint și a resimțit dureri musculare la coapsă, iar Coelho a decis să-l schimbe imediat. Această schimbare aduce foarte multe emoții în tabăra olteană, mai ales că urmează două meciuri importante contra campioanei en titre, FCSB.

Zeljko Kopic, vești proaste după Dinamo – U Craiova: Cătălin Cîrjan, OUT!
Fanatik
Zeljko Kopic, vești proaste după Dinamo – U Craiova: Cătălin Cîrjan, OUT!
Live video Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din SuperLiga. „Câinii”...
Fanatik
Live video Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din SuperLiga. „Câinii” ratează șansa să ajungă pe prima poziție. Cum arată clasamentul
Frigul a cuprins Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum s-au încălzit...
Fanatik
Frigul a cuprins Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum s-au încălzit rezervele oltenilor. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui...
iamsport.ro
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui Filipe Coelho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!