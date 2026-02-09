Carlos Mora, decisiv în Dinamo – U Craiova: a scos 5 adversari din joc! Assad, primul gol din 2026 din fața lui Boateng. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo București – Universitatea Craiova a fost epilogul etapei cu numărul 26 și totodată capul de afiș, scor 1-1. Prima repriză dintre cele două a fost destul de fadă, însă a doua jumătate a început cum nu se putea mai bine pentru spectatorii neutri. După ce Dinamo a deschis scorul, oltenii au restabilit egalitatea după o fază în care defensiva bucureștenilor a fost făcută șah-mat.

Gol de pus în ramă pentru olteni în Dinamo – Craiova! Mora a scos din joc cinci adversari

Golurile lui Dinamo și Universitatea Craiova au fost asemănătoare. Atât Soro, cât și Assad, au înscris cu capul în urma unei centrări perfecte, însă golul oltenilor mai are un element în plus care îl face special.

Înainte ca mingea să ajungă la Alex Cicâldău, care l-a servit perfect pe atacantul palestinian, Carlos Mora a făcut show cu balonul la picior. Costaricanul i-a amețit pe adversari cu driblingurile sale repetate și a reușit să scoată cinci oameni din joc înainte de a trimite mingea în margine pentru centrarea internaționalului român El reușise o fază asemănătoare și cu câteva minute în urmă, însă nu a găsit culoarul potrivit pentru șut sau centrare.

Assad Al Hamlawi reușește astfel să înscrie primul său gol în 2026, după ce Palestinianul i-a luat fața perfect lui

Craiova, emoții înaintea partidelor cu FCSB. Ce se întâmplă cu Steven Nsimba

Steven Nsimba a devenit rapid unul dintre jucătorii foarte importanți ai campionatului nostru. Francezul a marcat de opt ori pentru Craiova în acest campionat și este o adevărată bestie în careu.

În ultima perioadă, el i-a luat fața lui Assad Al Hamlawi pentru postul de titular, iar acest lucru s-a întâmplat și în partida cu Dinamo. Totuși, la doar patru minute de la startul reprizei secunde, Nsimba a forțat într-un sprint și a resimțit dureri musculare la coapsă, iar Coelho a decis să-l schimbe imediat. Această schimbare aduce foarte multe emoții în tabăra olteană, mai ales că urmează două meciuri importante contra campioanei en titre, FCSB.