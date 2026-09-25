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Carlos Mora a rupt plasele împotriva unei echipe de Mondial! Două goluri până la pauză pentru jucătorul Craiovei, însă finalul a fost neverosimil. Video

Carlos Mora, fotbalistul Universității Craiova, a înscris o „dublă” în poarta unei naționale ce a participat la Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat în repriza a doua a fost de domeniul fantasticului
Ciprian Păvăleanu
25.09.2026 | 09:23
Carlos Mora a rupt plasele impotriva unei echipe de Mondial Doua goluri pana la pauza pentru jucatorul Craiovei insa finalul a fost neverosimil Video
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Carlos Mora a înscris o „dublă” în poarta Curacao, echipă ce a participat la CM 2026. Scorul final a fost neverosimil, după ce echipa sa a condus cu 3-0 la pauză. Foto: Hepta.ro
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Carlos Mora (25 de ani) a trecut de la agonie la extaz în primul meci al naționalei sale din CONCACAF Nations League. Fotbalistul Universității Craiova a înscris o „dublă” în prima repriză a meciului Costa Rica – Curacao, însă echipa sa reușit cumva să piardă partida, deși conducea cu 3-0 în minutul 60.

Carlos Mora, „dublă” de senzație în poarta Curacao

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Universității Craiova, Carlos Mora, a avut o primă repriză de excepție în meciul Costa Rica – Curacao. Naționala sa a deschis scorul încă din minutul 3 împotriva echipei ce a participat la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar 20 de minute mai târziu a venit și primul gol al lui Mora.

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După ce l-a amețit serios pe un adversar în marginea careului, Mora a făcut o fentă spre interior și l-a executat pe portarul Curacao la colțul lung. Apoi, în minutele de prelungire, Mora avea să dea lovitura din nou. Fotbalistul Craiovei a preluat o minge în afara careului, și-a încărcat șutul și a pus din nou mingea în plasă în urma unei execuții de la aproximativ 18 metri.

De la agonie la extaz! Înfrângere istorică după ce Costa Rica a condus cu 3-0 în minutul 60

Costa Rica a intrat cu un avantaj de 3 goluri la pauză, iar meciul părea jucat, însă antrenorul advers a introdus trei jucători importanți ce evoluează în Europa în minutul 57, iar cursul jocului s-a schimbat. Chong, de la Sheffield United, Gorre, de la Maccabi Haifa, și Paulina, de la Dusseldorf, și-au făcut apariția pe teren, iar scorul s-a răsturnat de la 3-0 la 3-4 în doar 21 de minute, din minutul 62 până în 83.

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Cei trei fotbaliști introduși în același timp au făcut diferența. Gorre, atacantul lui Maccabi Haifa, a înscris și el o „dublă”, Chong a înscris de asemenea, iar Paulina a oferit două pase decisive și a dat golul victoriei. Astfel, de unde Costa Rica părea că are trei puncte asigurate, naționala lui Carlos Mora pornește cu stângul în CONCACAF Nations League și nu pune în clasament nici măcar un punct, deși conducea cu 3-0 după o oră de joc.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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