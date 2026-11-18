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Carlos Mora a reacționat după înfrângerea usturătoare suferită de Costa Rica în fața Argentinei, scor 0-7! Fotbalistul Universității Craiova, care a evoluat timp de 68 de minute în partida amicală de la Córdoba, nu a căutat scuze pentru dezastrul naționalei sale. Internaționalul costarican a recunoscut superioritatea adversarilor și a transmis un mesaj tranșant despre nivelul actual al echipei sale, după un rezultat care a egalat un record negativ vechi de 51 de ani.

Carlos Mora, prima reacție după Argentina – Costa Rica 7-0: „Ne arată nivelul nostru!”

Naționala statului Costa Rica a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din palmares, fiind învinsă cu 7-0 de Argentina, într-un meci amical disputat marți, 17 noiembrie, pe stadionul „Mario Alberto Kempes” din Córdoba. Carlos Mora, fotbalistul Universității Craiova, a fost titular în echipa costaricană și a rămas pe teren până în minutul 68. În momentul înlocuirii sale, Argentina conducea deja cu 5-0.

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La finalul întâlnirii, a vorbit despre proporțiile eșecului și a recunoscut că reprezentativa țării sale mai are mult de muncit pentru a putea face față unor adversari de asemenea calibru: „Este foarte greu, nu vrem să pierdem în felul acesta. Am jucat împotriva unei naționale campioane mondiale, nu trebuie să căutăm scuze.

Rezultatul ne arată care este nivelul nostru actual. Acum trebuie să acceptăm situația și să ne analizăm serios. Este un proces pe care abia îl începem, iar cel mai important este să învățăm. Când jucăm împotriva unei asemenea naționale, trebuie să fim la cel mai înalt nivel”, a declarat Carlos Mora, potrivit publicației costaricane .

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Costa Rica a egalat un record negativ vechi de 51 de ani

a intrat în statisticile negre ale fotbalului costarican. Scorul de 0-7 reprezintă egalarea celei mai drastice înfrângeri suferite de Costa Rica în meciurile internaționale de seniori. Precedentul datează din 1975, când Mexicul a învins Costa Rica tot cu 7-0.

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Ulterior, în 2022, naționala costaricană a mai suferit un asemenea eșec, în fața Spaniei, la Campionatul Mondial din Qatar. Astfel, Argentina a devenit a treia națională care a învins Costa Rica la o diferență de șapte goluri, egalând recordul negativ stabilit în urmă cu 51 de ani.

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