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Carlos Mora a trăit o seară de coșmar la echipa națională! Fotbalistul Universității Craiova a fost titular în amicalul Argentina – Costa Rica, scor 7-0, disputat marți, 17 noiembrie, la Córdoba, și a asistat la egalarea unui record negativ care datează din 1975. Reprezentativa costaricană a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din palmares, iar jucătorul oltenilor s-a aflat pe teren la cinci dintre cele șapte goluri încasate.

Carlos Mora a fost pe teren la cinci dintre cele șapte goluri marcate de Argentina

Naționala statului Costa Rica a încheiat anul 2026 cu un rezultat dezastruos. Argentina, pregătită de Lionel Scaloni, s-a impus cu 7-0 pe stadionul „Mario Alberto Kempes” din Cordoba, într-o partidă amicală în care diferența dintre cele două formații a fost evidentă încă din prima repriză.

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al costaricanilor și a evoluat timp de 68 de minute. În momentul în care a fost înlocuit, scorul era deja 5-0 pentru sud-americani. Argentina a deschis scorul în minutul 8, prin Nicolás Paz, iar apoi a declanșat ofensiva care a decis partida încă din prima repriză. Julián Álvarez a înscris în minutul 35, Paz și-a trecut în cont dubla în minutul 38, iar Álvarez a punctat din nou în minutul 43. Astfel, la pauză, tabela arăta deja un neverosimil 4-0 în favoarea gazdelor.

După reluare, Franco Mastantuono a majorat diferența în minutul 48. Carlos Mora a mai rămas pe teren aproximativ 20 de minute, înainte de a fi schimbat în minutul 68 cu Joseph Mora. Argentina nu s-a oprit, însă, aici. Alexis Mac Allister a înscris pentru 6-0 în minutul 78, iar Mastantuono a stabilit scorul final, 7-0, în minutul 87.

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Dincolo de rezultatul amicalului, scorul de 0-7 are o semnificație aparte pentru fotbalul din Costa Rica. Potrivit publicațiilor costaricane La Nación și El Mundo CR, reprezentativa țării a mai suferit de două ori o înfrângere la o diferență de șapte goluri în partidele internaționale de seniori.

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Primul asemenea eșec a venit în 1975, împotriva Mexicului, într-un meci pierdut cu 0-7. Acesta a stabilit recordul negativ pe care Costa Rica avea să-l egaleze după 47 de ani. Pe 23 noiembrie 2022, la din Qatar, Spania a învins Costa Rica tot cu 7-0, într-o partidă din faza grupelor. Acum, la 51 de ani de la precedentul din 1975, Argentina a devenit a treia reprezentativă care a administrat costaricanilor o asemenea înfrângere.

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Cele trei rezultate care marchează recordul negativ al naționalei din Costa Rica sunt:

1975: Mexic – Costa Rica 7-0

Mexic – Costa Rica 7-0 2022: Spania – Costa Rica 7-0, Campionatul Mondial

Spania – Costa Rica 7-0, Campionatul Mondial 2026: Argentina – Costa Rica 7-0, meci amical

Carlos Mora (25 de ani) a debutat pentru naționala statului Costa Rica în martie 2022, iar partida cu Argentina a reprezentat a 29-a sa apariție în tricoul primei reprezentative, pentru care a înscris patru goluri, toate în 2026.