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Carlos Mora a fost titular în umilința suferită de Costa Rica în fața Argentinei, scor 0-7, însă fotbalistul Universității Craiova a reușit să obțină una dintre cele mai bune evaluări din echipa sa. Internaționalul costarican a evoluat timp de 68 de minute în amicalul disputat marți, 17 noiembrie, la Córdoba, iar prestația sa a fost analizată atât de site-urile de specialitate, cât și de presa din țara natală. Notele primite de jucătorul oltenilor au atras atenția, în condițiile în care naționala sa a egalat cea mai drastică înfrângere din palmares.

Carlos Mora, nota 6,7 după Argentina – Costa Rica 7-0

Carlos Mora a fost unul dintre fotbaliștii costaricani care au primit evaluări relativ bune, în ciuda înfrângerii categorice suferite în fața campioanei mondiale. Potrivit platformei de specialitate , internaționalul Universității Craiova a primit nota 6,7, cea mai mare dintre titularii naționalei din Costa Rica. Evaluarea este cu atât mai interesantă cu cât Mora s-a aflat pe teren la cinci dintre cele șapte goluri înscrise de Argentina.

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Fotbalistul oltenilor a început partida din primul minut și a fost înlocuit în minutul 68, când scorul era deja 5-0 pentru sud-americani.

Alte platforme au evaluat, totuși, diferit prestația sa. StatsToBucks i-a acordat nota 6,3, în timp ce cotidianul La Nación i-a acordat nota 5, fiind una dintre cele mai bune din echipa costaricană, la egalitate cu alți câțiva coechipieri.

Carlos Mora, remarcat de presa din Costa Rica după umilința cu Argentina

Carlos Mora a fost titular în , încheiată cu scorul de 7-0 pentru campioana mondială. Fotbalistul Universității Craiova a evoluat timp de aproximativ 68 de minute, fiind înlocuit în repriza secundă, când sud-americanii conduceau deja cu 5-0. În ciuda rezultatului categoric, prestația internaționalului costarican nu a trecut neobservată în presa din țara sa.

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Publicația CR Hoy a remarcat câteva acțiuni individuale ale lui Mora, chiar dacă acestea nu au fost suficiente pentru a schimba cursul întâlnirii: „Carlos Mora s-a remarcat prin câteva acțiuni individuale în tricoul naționalei, dar nici măcar acestea nu au fost suficiente pentru a evita o înfrângere de proporții în fața Argentinei”, au scris jurnaliștii de la CR Hoy.

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a avut inclusiv o tentativă de șut în minutul 12, însă execuția sa a fost blocată de defensiva argentiniană. O analiză mai detaliată a prestației sale a fost publicată de cotidianul La Nación, care a acordat note tuturor jucătorilor costaricani după înfrângerea de la Córdoba.

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Carlos Mora a primit nota 5, una dintre cele mai bune din echipa sa, la egalitate cu alți câțiva coechipieri. Jurnaliștii au apreciat începutul său de partidă și au subliniat că dispariția sa treptată din joc a fost provocată și de lipsa posesiei: „A început bine meciul și chiar a dat speranțe prin câteva driblinguri în prima repriză, dar apoi s-a stins treptat. Nu a fost vina lui, deoarece naționala nu a avut mingea”, au scris cei de la .

Carlos Mora a recunoscut superioritatea Argentinei: „Nu trebuie să căutăm scuze”

La finalul partidei, Carlos Mora a vorbit deschis despre înfrângerea suferită și a recunoscut că diferența de valoare dintre cele două reprezentative a fost evidentă: „Este foarte greu, nu vrem să pierdem în felul acesta. Am jucat împotriva unei naționale campioane mondiale, nu trebuie să căutăm scuze. Rezultatul ne arată care este nivelul nostru actual.

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Acum trebuie să acceptăm situația și să ne analizăm serios. Este un proces pe care abia îl începem, iar cel mai important este să învățăm. Când jucăm împotriva unei asemenea naționale, trebuie să fim la cel mai înalt nivel”, a declarat Carlos Mora, potrivit .

Înfrângerea cu Argentina a egalat recordul negativ al naționalei din Costa Rica, stabilit în 1975, când Mexicul s-a impus tot cu 7-0. Costaricanii mai pierduseră cu același scor și în fața Spaniei, la Campionatul Mondial din Qatar, în 2022.