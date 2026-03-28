Carlos Mora și experiențele memorabile din tricoul Universității Craiova. Cum a trăit drama de la Atena și ce își dorește de la fanii olteni: „Îi rugăm să continue!“

ADVERTISEMENT

Carlos Mora traversează una dintre cele mai intense perioade ale carierei sale în România. Ajuns la Universitatea Craiova, tânărul fotbalist din Costa Rica a vorbit deschis despre emoțiile calificării în grupele UEFA Europa Conference League, despre lecțiile învățate după eliminarea dramatică de la Atena, dar și despre influența unor nume mari din lumea fotbalului mondial. Nu în ultimul rând, Mora și-a arătat încă o dată atașamentul față de gruparea olteană și față de suporteri, care au devenit rapid o sursă importantă de motivație.

Carlos Mora a reușit să treacă peste drama de la Atena: „Trebuie să accepți înfrângerea!“

Carlos Mora a recunoscut în cadrul unui interviu că parcursul european excelent alături de Universitatea Craiova a venit mai repede decât se aștepta. Costaricanul nu își imagina că va ajunge atât de rapid să trăiască emoțiile unei calificări în grupele Conference League și, pentru că totul s-a întâmplat într-un ritm accelerat, trăirile și emoțiile sale au ajuns la cote înalte.

ADVERTISEMENT

„Cred că, atunci când am venit aici, nu m-am gândit că voi trăi treaba asta din Conference atât de repede. Cred că totul s-a întâmplat foarte repede. Am simțit multă emoție și multă fericire pentru țară, pentru echipă. Faptul că am putut să dăm totul în play-off, să câștigăm cu Bașaksehir, a fost foarte important pentru țară și pentru echipă. Cred că am punctat ceva și în istoria echipei. A fost important și pentru fani, care veneau mereu la stadion să ne susțină. Este o mare fericire și pentru ei ceea ce am realizat. Vrem să oferim bucurie tuturor. A fost ceva foarte emoționant și uimitor”, a spus Carlos Mora, pentru .

. Totuși, acesta a mărturisit că a reușit să treacă peste acele momente destul de complicate din cariera sa cu ajutorul fanilor.

ADVERTISEMENT

„Cred că a fost un moment foarte trist eliminarea, din cauza modului în care s-a întâmplat totul. Conduceam cu 2-0 în minutul 70, apoi a venit 2-2, iar la final 3-2. Dar asta face parte din fotbal. Mai și câștigi, mai și pierzi. Dacă ești un bun perdant, trebuie să accepți înfrângerea. Este trist, este dur. Trebuie să te analizezi după meci, să vezi dacă ai jucat bine sau prost. Fiecare are responsabilitatea de a-și asuma lucrurile în această echipă. Cred că avem calitatea și mentalitatea să învățăm din asta. Din astfel de înfrângeri putem învăța pentru viitor, să fim mai atenți în acele momente ale meciului. Sunt detalii mici care ne ajută să creștem. A fost trist, dar în același timp a fost și o bucurie, pentru că am făcut un pas important și am învins echipe mari, iar fanii ne-au ajutat enorm”, a completat Mora.

ADVERTISEMENT

Carlos Mora, coleg și prieten cu „legenda“ lui Real Madrid: „Este un lider înnăscut!“

La echipa națională, Carlos Mora are ocazia să evolueze alături de Keylor Navas, fostul jucător al lui Real Madrid, sportiv pe care îl consideră o adevărată legendă. Experiența acestuia, acumulată la cluburi de top, este extrem de valoroasă pentru el și, tocmai din acest motiv, a vorbit cu multă admirație.

ADVERTISEMENT

„Este o legendă, desigur. A venit să aducă foarte mult, mai ales experiența de la echipele mari. Cred că este un lider înnăscut, toți îl urmează. Eu încerc să vorbesc mult cu el pentru a învăța lucruri. Îmi place să ascult mereu de la jucători care au fost la cluburi mari. Avem și alții în națională cu experiență și încerc să învăț de la toți. Pun în practică la antrenamente și acasă. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit fotbalul la o vârstă atât de fragedă și pentru faptul că pot vorbi cu astfel de legende”, a adăugat jucătorul Universității Craiova.

Craiova i se potrivește mănușă: „Mi-am făcut mulți prieteni, orașul are locuri frumoase”

. Internaționalul costarican și-a făcut prieteni în oraș, iar acum învață limba română, despre care spune că este una destul de complicată.

ADVERTISEMENT

„Până acum m-am descurcat foarte bine. Limba română este puțin complicată, dar am învățat-o încetul cu încetul. Știu câteva cuvinte și totul e în regulă. Craiova are locuri frumoase în care merg. Oamenii sunt amabili și îți oferă mereu o mână de ajutor. Mi-am făcut deja mulți prieteni și mă înțeleg bine cu mulți oameni de acolo”, a mai spus Carlos Mora.

Mora, impresionat de fanii Universității Craiova: „Ne dau forța de care avem nevoie”

Transferul la Universitatea Craiova a venit în urma muncii constante și a unor evoluții bune, în special la Alajuenense, clubul din Costa Rica unde și-a început cariera. Au existat mai multe opțiuni, nu doar Universitatea Craiova, însă alegerea a fost influențată de profilul campionatului românesc: „Cred că acest transfer a venit ca o răsplată a efortului de zi cu zi. La momentul respectiv am vorbit cu agentul meu și au apărut mai multe opțiuni. Ne-a atras atenția România. Este o ligă bună, care proiectează mulți jucători către echipe mari din Europa.

Se potrivește cu profilul meu și mă poate ajuta să aspir la lucruri mai mari. Cred că am luat cea mai bună decizie. M-am adaptat foarte repede și foarte bine. Îmi plac tradițiile de aici, sunt diferite, dar îmi place țara și oamenii. Am cunoscut oameni foarte buni și sunt mulțumit. În fiecare zi învăț lucruri noi”.

În ceea ce privește suporterii Craiovei, Mora are doar cuvinte de apreciere. El a observat implicarea lor constantă și faptul că sunt alături de echipă indiferent de rezultate: „Cred că s-a văzut că ne susțin foarte mult. Vin la stadion, își plătesc biletul, iar noi încercăm să le întoarcem acest efort. Vrem să le oferim bucurii, victorii sau măcar să jucăm bine. Pentru noi este un plus enorm. Ne motivează când îi vedem în tribună, ne dau forță. Chiar dacă nu jucăm bine sau pierdem, ei continuă să cânte și să susțină. Asta ne dă o motivație în plus să luptăm, să revenim sau să câștigăm. Este foarte important pentru noi. Le mulțumim și îi rugăm să continue să ne susțină”.