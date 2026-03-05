Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Carlos Mora şi Raul Florucz sunt doi jucători extrem de interesanți, care evoluează la Universitatea Craiova, respectiv Union Saint-Gilloise. Mihăiță Pleșan a dezvăluit cum FCSB i-a ratat pe amândoi, după ce ambii le-au fost propuși.

Carlos Mora a fost dorit de Rapid și FCSB. Cum l-au ratat pe jucătorul revelație de la Universitatea Craiova

FCSB are un lot numeros, însă nu toți jucătorii s-au ridicat la nivelul așteptărilor în acest sezon. Echipa a ieșit din cupele europene și a ratat și play-off-ul din SuperLiga.

Mihăiță Pleșan a vorbit despre și a oferit toate detaliile despre contractul său, dar și despre suma pentru care va pleca. Cum l-a ratat FCSB după ce l-a avut „pe masă”.

„Mora mai are contract doi ani cu Universitatea Craiova. Nu are clauză, dar au fost oferte foarte bune pentru el. Dacă pleca pe bani, era cel mai scump pe poziția lui. Mai mult de 2,5 milioane de euro.

Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!”, a spus inițial Mihăiță Pleșan.

FCSB l-a ratat și pe atacantul Raul Florucz. „Niciun feedback de la ei!”

Un alt jucător pe care FCSB îl putea lua, dar l-a ratat, este . Vârful de 24 de ani joacă în prezent în Belgia, Union Saint-Gilloise, echipă care a plătit 5 milioane de euro pentru transferul său de la NK Olimpija Ljubljana.

„Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. I-am propus pe amândoi și nu am avut niciun feedback din partea lor. Primele discuții, pentru Florucz, au fost pentru 200.000 acum doi ani, doi ani jumate. A plecat cu 5 milioane în Belgia.

Craiova a zis că e un jucător interesant, dar aveau pe postul acela deja. Cu Mora, până într-un milion… Costel Gâlcă l-a dorit foarte mult pe Mora la Craiova. Când l-a văzut, în secunda 2 a pus mâna pe telefon și mi-a spus să rezolv”, a mai spus impresarul.

Cu cine a discutat Mihăiță Pleșan despre jucători din partea FCSB-ului. „Nu îmi bat joc!”

Ulterior, Mihăiță Pleșan a vorbit despre politica sa în calitate de agent de jucători. Acesta a mai spus și cu cine a luat legătura, de fapt, de la FCSB atunci când a propus fotbaliști clubului bucureștean.

„Eu când propun la echipele mari din România jucători, sunt verificați înainte de mine. Vreau să aduc jucători buni, nu îmi bat joc. Nu este doar de a face bani. E vorba să aduci jucători buni care să ridice nivelul.

N-am ajuns niciodată la Gigi Becali. Jucătorii pe care i-am dat, i-am dat către antrenorul secund și către domnul MM. Am vorbit cu Lucian Filip și cu MM Stoica”, a mai spus Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

12 contribuții are Raul Florucz în 29 de meciuri la Union Saint-Gilloise în acest sezon

10 contribuții are Carlos Mora în 31 de jocuri la Universitatea Craiova în actuala stagiune