Carlos Mora, transfer în Franța? „Avem discuții. Suma este de câteva milioane euro!”

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Carlos Mora (25 de ani), o piesă de bază în angrenajul lui Filipe Coelho (45 de ani) la Universitatea Craiova, a avut ofertă de transfer din Franța. Impresarul acestuia a dezvăluit ce pretenții financiare au șefii campioanei din SuperLiga pentru a-l ceda pe mijlocașul din Costa Rica. Mora este într-o formă excelentă în această perioadă, atât la echipa de club din țară, cât și pentru naționala statului din care provine.

Impresarul lui Carlos Mora, dezvăluiri despre oferta de transfer din Franța pentru jucătorul costarican: „Suma este de câteva milioane euro”

Campioana en-titre din fotbalul intern, Universitatea Craiova, dispune de un lot numeros, cotat la circa 37 de milioane de euro. În Bănie regăsim mai mulți jucători bine cotați, mai ales după trofeele cucerite în ultimul sezon și participarea în cupele europene. Mihăiță Pleșan (44 de ani), devenit între timp impresar, a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, ce oferte a avut pentru unii dintre fotbaliștii săi, care joacă în prezent în echipa lui Filipe Coelho.

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Fostul jucător de la „Știința” s-a referit la un nume de bază din echipa campioană. . Omul care a bifat 100 de meciuri în toate competițiile pentru Universitatea a intrat în atenția mai multor cluburi din străinătate. Două echipe din Franța, dar și din Germania, s-au arătat interesate de fotbalistul de 25 de ani. Deocamdată, nimic nu s-a concretizat. Agentul jucătorului spune că patronul oltenilor, Mihai Rotaru, cere câteva milioane de euro pentru a-l lăsat să plece pe Mora.

„(n.r. Pentru Mora, jucătorul pe care îl ai la Craiova, nu a fost primită vreo ofertă?) Avem multe discuții. Au fost și din Franța două cluburi interesante, și din Germania. Dar trebuie să fie o ofertă foarte bună, în primul rând pentru club, apoi pentru jucător. Mai are un an și jumătate contract cu U Craiova. (n.r. Mihai Rotaru a spus un preț minim pentru Mora?) Da, este un preț. Suma este de câteva milioane euro”, a dezvăluit Pleșan.

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Într-o perioadă în care echipele românești scot capul din ce în ce mai greu în fotbalul mare din întrecerile europene, . Pleșan a recunoscut acest lucru. „Este foarte greu să vinzi jucători din România. E mult mai ușor să vinzi din Croația din Serbia, chiar și din Nigeria. Eu în curând o să plec să vând un jucător în Suedia”, a mai punctat fostul jucător de la Universitatea Craiova, în emisiunea de la FANATIK.

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Carlos Mora, jucător în formă de zile mari. Titular la Craiova și goluri la națională

Carlos Mora, jucătorul celor de la Universitatea Craiova aflat în atenția mai multor cluburi din vestul Europei, a avut, recent, o perioadă excelentă la echipa națională a Costa Ricăi. Mijlocașul a excelat în meciurile din cadrul Ligii Națiunilor CONCACAF. Recitalul său a început pe 25 septembrie. Într-un meci de infarct, Costa Rica – Curacao 3-4, fotbalistul oltenilor a înscris de două ori pentru gazde. A urmat apoi o altă reușită într-un succes, scor 3-0, cu Nicaragua, pe 2 octombrie.

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În fine, pe 5 octombrie, în ziua în care naționala României pierde acasă cu Suedia (0-1), Costa Rica învingea pe Haiti, scor 2-0, în etapa a 4-a din Liga Națiunilor CONCACAF. Scorul era deschis în minutul 6, de același Carlos Mora. După această fereastră de patru meciuri, Costa Rica este pe locul 4 în Grupa A CONCACAF, cu 6 puncte din 12 posibile. Primele două clasate se califică mai departe.