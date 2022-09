Carlos Viver, mega-interviu pentru Fanatik: “Venirea la Rapid, una dintre cele mai bune decizii din viaţa mea!” Distruge “legea Novak”: “Este populistă!”. Exclusiv

. Nu a fost printre favoritele la titlu, dar a reuşit să devină campioană în Liga Florilor, având un punct peste CSM Bucureşti. În acest sezon, echipa va trebui să facă faţă pe două fronturi, campionat şi Liga Campionilor.

Carlos Viver, mega-interviu pentru FANATIK!

Unul dintre artizanii succesului din sezonul trecut este Carlos Viver. Ibericul a pregătit naţionala Spaniei între 2017 şi 2021 reuşind cel mai bun rezultat din istoria reprezentativei iberice la Campionatele Mondiale: argint în 2019.

Din 2020 este antrenor la Rapid. Timp de un an a pregătit concomitent şi echipa naţională, iar din septembrie 2021 a rămas doar la echipa de club. Pe care a condus-o în finalul lunii mai spre primul titlu din 2003 încoace.

Carlos Viver a acordat un mega-interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre câştigarea titlului, provocările noi din acest sezon, dar şi despre situaţia handbalului românesc, fiind enervat de “legea Novak”, pe care o consideră una populistă.

“Cred că va mai trece timp până vom înțelege ceea ce am realizat cu adevărat”

Sunteți deja de mai mult de doi ani în România. Ce impresie v-ați făcut despre handbalul românesc?

– Cred că Liga Florilor este unul dintre cele mai competitive campionate din Europa. Consider că această ligă este în top 4 de pe continent.

Rapid a câștigat titlul anul trecut deși nu a fost una dintre marile favorite în Liga Florilor. Cum ați reușit să mențineți concentrarea echipei la cote maxime până la final? Mai ales că diferența a fost foarte mică.

– Am muncit mult la nivel motivațional și emoțional alături de echipă. Cred că a fost un sacrificiu uriaș din partea tuturor pentru a câștiga campionatul. Am avut zece meciuri cu rivala noastră la un punct diferență și fetele au făcut o treabă excelentă în acest sens. Cred că va mai trece timp până vom înțelege ceea ce am realizat cu adevărat.

“Munca de zi de zi de la nivel de club este foarte satisfăcătoare pentru că ai un impact mai mare asupra jucătoarelor”

Sunteți un antrenor cu rezultate importante și la nivel de echipa națională. Cum comparați pregătirea echipei naționale cu pregătirea unei echipe de club?

– În echipa națională, turneele importante, Campionatele Europene și Mondiale, se dispută o dată pe an și cred că totul este foarte intens, pentru că o întreagă țară are speranța ca echipa națională să câștige. La nivel de club joci două meciuri pe săptămână și totul se schimbă în câteva zile.

Cred că este foarte diferit, dar am avut șansa să lucrez la club și la echipa națională. Cred că munca de zi de zi de la nivel de club este foarte satisfăcătoare pentru că ai un impact mai mare asupra jucătoarelor. Asta pentru că lucrezi în fiecare zi cu ele și ești parte din evoluția lor, atât individuală, cât și colectivă, ca echipă.

“Consider că o parte din aceste bugete ar trebui investite în educația de la fiecare nivel: tineri jucători, antrenori și arbitrii”

În Liga Florilor se investesc foarte mulți bani. Calitatea handbalului este la nivelul investițiilor?

– Investițiile economice sunt necesare pentru a putea concura la nivel internațional. Marile echipe europene investesc mulți bani și dacă România vrea să concureze la acel nivel, trebuie să facă acest efort. De asemenea, cred că investițiile economice trebuie să dea randament din punct de vedere sportiv pentru România și consider că o parte din aceste bugete ar trebui investite în educația de la fiecare nivel: tineri jucători, antrenori și arbitrii.

Despre “legea Novak”: “Nu are logică și măsura nu este eficientă. Cred că este populistă și pentru colectare de taxe”

Mulți specialiști din handbal susțin că mai puține reglementări în ceea ce privește folosirea jucătorilor străini va afecta echipa națională. Cum vedeți această situație?

– Cred că regulile trebuie să fie eficiente și nu populiste. De exemplu, în ultimul meci din campionat, româncele au evoluat foarte multe minute și au avut un mare merit în victoria noastră, dar dacă, din cauza unei erori de organizare tactică, aș fi avut doar două românce pe teren pentru 10 secunde, ar fi trebuit să plătim o amendă. Nu are logică și măsura nu este eficientă. Cred că este populistă și pentru colectare de taxe.

A fost dificil să renunțați la naționala Spaniei și să alegeți să fiți doar la Rapid?

– Nu. Cred că venirea la Rapid este una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Nu știu cât timp voi fi antrenor aici, dar cu siguranță nu voi regreta niciodată.

“Cred că handbalul românesc s-ar schimba în bine dacă ar exista mai multă răbdare”

Ce așteptări aveți de la acest sezon din Champions League?

– Suntem debutanți în această competiție. Champions League este cea mai solicitantă competiție. Cred că dacă ne calificăm din grupe va fi un succes răsunător.

În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să se schimbe imediat în handbalul românesc?

– Cred că handbalul românesc s-ar schimba în bine dacă ar exista mai multă răbdare și nu s-ar dori obținerea succesului imediat. Ori obținem totul acum, ori nu funcționează. Cred că planurile ar trebui puse în funcțiune și apoi să vedem dacă ele funcționează sau nu. Pe scurt, aș schimba răbdarea, în general.

“Provocarea în acest moment este să consolidăm echipa și să ne luăm de pe umeri presiunea generată de succesul din sezonul trecut”

Cât de diferit va fi acest sezon pentru Rapid, în comparație cu precedentul?

– Rapid este în acest moment campioana din Liga Florilor și asa înseamnă că rivalele vor trage tare împotriva noastră pentru că vor avea multe de câștigat și aproape nimic de pierdut. Cred că provocarea în acest moment este să consolidăm echipa și să ne luăm de pe umeri presiunea generată de succesul din sezonul trecut. Cred că echipa are calitate și dacă trecem de această fază, sunt sigur că vom juca handbal foarte bine.

Credeți că Rapid este principala favorită la titlu pentru că este campioana en-titre?

– Cred că Rapid este una dintre echipele care trebuie să fie în top la final, dar în această ligă joacă echipe precum CSM București, Brăila, Buzău, iar ca să te consideri favorit este absurd.

Rapid a început destul de încet sezonul. Care credeți că este motivul?

– Comparativ cu sezonul trecut, avem un punct mai mult. Nu cred că am început încet. , dar am reușit să ne ridicăm și să câștigăm următoarele două meciuri din campionat, așa că totul este deschis și putem face ceea ce ne propunem.

“Poate că cei care lansează aceste zvonuri ar trebui să vadă meciurile înainte să vorbească. Pentru mine este absurd”

Au fost multe zvonuri în lumea handbalului care susțin că în vestiar este o stare de tensiune, mai ales că jucătoare precum Grozav-Tîrcă sau Buceschi au jucat mai puțin în acest start de sezon. Comentați aceste zvonuri în vreun fel?

– Nu le voi comenta. Toate jucătoarele sunt foarte importante. Specific, sunt printre jucătoarele care au jucat printre cele mai multe minute la Rapid. Întrebarea este cine lansează aceste zvonuri? Și de ce sunt lansate aceste zvonuri? Poate că cei care lansează aceste zvonuri ar trebui să vadă meciurile înainte să vorbească. Pentru mine este absurd și nu voi comenta asta.

“Vreau doar să dau totul pentru Rapid. Sunt fericit în România și în București”

Sunteți printre antrenorii de top ai Europei. Vă place să antrenați în România? Doriți să rămâneți pe termen lung aici?

– Mă consider un antrenor care muncește, nu unul de top. Vreau doar să dau totul pentru Rapid. Sunt fericit în România și în București. Experiența este una foarte frumoasă, dar trăiesc în prezent și nu sunt obsedat de cât de mult voi fi aici. Copiii mei sunt în Spania și ei sunt prioritatea mea.