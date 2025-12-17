Sport

Carlos Alcaraz, anunț care zguduie lumea tenisului: „Este foarte greu pentru mine să scriu acest mesaj”

Carlos Alcaraz a oferit anunțul care zguduie lumea tenisului. Sportivul spaniol pune capăt unei colaborări cu unul dintre cei mai buni din lume la profesia sa.
Iulian Stoica
17.12.2025 | 15:59
Carlos Alcaraz, anunțul care zguduie lumea tenisului. Sursă foto: hepta
Lumea tenisului a primit o lovitură la care nu se aștepta. Carlos Alcaraz a anunțat despărțirea de cel mai bun antrenor din acest an. Cum s-a produs această ruptură.

Carlos Alcaraz a anunțat că s-a despărțit de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz a încheiat colaborarea de șapte ani cu compatriotul său Juan Carlos Ferrero, fost lider ATP, cel care a contribuit decisiv la cucerirea primelor șase titluri de Grand Slam din cariera tenismenului iberic.

Alcaraz și-a început parcursul alături de Ferrero în 2018, când avea doar 15 ani, pregătindu-se la academia acestuia din Alicante. Evoluția a fost una impresionantă, în 2022 a devenit cel mai tânăr număr 1 mondial din istoria ATP, iar acum a terminat sezonul în fruntea clasamentului pentru a doua oară. De-a lungul parteneriatului, cei doi au adunat 24 de titluri în circuit, șase trofee de Grand Slam, o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și un total de 50 de săptămâni pe primul loc mondial.

Anunțul separării a fost făcut public miercuri, 17 decembrie, iar acesta survine după cel mai bun sezon al carierei lui Alcaraz, marcat de opt titluri câștigate, un bilanț impresionant de 71  victorii și 9 înfrângeri, dar atingerea pragului de 250 de succese în circuit și triumfuri majore la Roland Garros și US Open.

Interesant este faptul că, cu doar câteva zile înainte, pe 11 decembrie, Ferrero și Samuel López primiseră distincția de Antrenorii Anului din partea ATP, ca recunoaștere a acestor performanțe.

Ce a spus Alcaraz după despărțirea de Ferrero

Carlos Alcaraz a anunțat despărțirea de Juan Carlos Ferrero printr-un mesaj pe pagina oficială de Instagram. Mesajul ibericului a fost unul de mulțumire la adresa fostului său antrenor.

„Îmi este foarte greu să scriu această postare… După mai bine de șapte ani împreună, Juanki și cu mine am decis să punem capăt perioadei noastre ca antrenor și jucător. Am ajuns în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive trebuiau să se despartă, era firesc să se întâmple de acolo. Din locul către care am muncit mereu și la care am aspirat întotdeauna.

Îți mulțumesc pentru că ai transformat visele copilăriei în realitate. Am început această călătorie când eram abia un copil, iar de-a lungul tuturor acestor ani m-ai însoțit într-o aventură incredibilă, pe teren și în afara lui. M-am bucurat cu adevărat de fiecare pas făcut alături de tine”, a fost mesajul oferit de Carlos Alcaraz.

