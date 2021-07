Carmen Bejan, studenta criminală din Timișoara, a fost părăsită de soț! Claudiu se iubește cu altă femeie. Foto

În vara lui 2009, Carmen Bejan, o studentă la Medicină în Timișoara, și colegul ei Sergiu Florea au omorât un bărbat care încercase să o violeze pe Carmen, după care l-au tranșat. Potrivit anchetatorilor, Carmen îi promisese o partidă de sex bărbatului de 65 de ani în schimbul unei sume de bani, dar totul a degenerat într-un conflict încheiat cu o crimă care a șocat opinia publică.

Carmen și Claudiu se căsătoriseră în închisoare în 2012

Condamnată la 20 de ani de închisoare, și a încercat să-și refacă viața din spatele gratiilor. În detenție, Carmen s-a îndrăgostit de un alt deținut, Claudiu Șatran, cu care s-a și căsătorit. Condamnat pentru trafic de droguri, Claudiu a fost eliberat condiționat din închisoare în 2012, angajându-se apoi ca șofer la o firmă care efectua transporturi internaționale de marfă.

Când a rămas însărcinată în închisoare, în 2012, Carmen a hotărât să păstreze sarcina, deși doctorii care au consultat-o i-au spus că va naște un copil cu malformații. Sperând că va fi eliberată dacă va deveni mamă, , fapt care l-a determinat pe Claudiu Șatran să amenințe autoritățile cu judecata, pe motiv că nu i-au lăsat soția să nască în libertate.

“Ceea ce i s-a intamplat sotiei mele, dupa ce ea s-a plans ca nu are conditii in penitenciar, nu va ramane nepedepsit. Plange intruna, e cu psihicul la pamant. Nu are voie sa mai faca un copil doi ani“, a răbufnit atunci soțul lui Carmen Bejan. Demersul a rămas însă fără ecou.

Carmen Bejan și Claudiu Șatran au avut un copil care a murit la naștere

După eliberare, soțul studentei criminale a început să ducă viața pe care probabil o visa în spatele gratiilor. Pe lângă jobul de șofer de tir, bine plătit, Claudiu și-a permis vacanțe în Jamaica și în alte locații exotice, stând tot mai puțin în țară, acolo unde Carmen Bejan își executa pedeapsa.

Cum distanța e o mare încercare în calea oricărei relații, și legătura dintre Carmen și Claudiu s-a erodat încet, încet, așa că încă de anul trecut existau semne evidente că despărțirea a devenit doar o chestiune de zile. Totul a devenit clar când Claudiu a făcut anunțul prin care își informa prietenii nu doar de ruptura de Carmen, dar își prezenta deja și noua iubită, Ramona.

Claudiu s-a despărțit de studenta criminală și acum e fericit cu Ramona

”Draga mea! Felicitându-te de ziua ta, vreau să-ți ofer urări de fericire și bucurie! La urma urmei, dacă există fericire reală, sinceră, simplă și zilnică, atunci înseamnă că ai totul in această lume și niciun fel de barieră sau durere nu îți poate sta în cale! Te iubesc enorm de mult și îți doresc un sincer LA MULȚI ANI!”, a notat recent Claudiu, cu ocazia zilei de naștere a noii iubite.

De câteva săptămâni, Claudiu și Ramona sunt foarte fericiți împreună, aspect care se observă și din fotografiile pe care le fac în diverse locații, multe dintre ele din Germania, țara de adopție a Ramonei. La mii de kilometri distanță și după jumătate de pedeasă executată, Carmen Bejan numără singură zilele rămase până la eliberare.