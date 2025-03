Carmen Brumă a spus ce alimente e recomandat să consumi în post. Vedeta a dezvăluit rețeta sa de chifle din linte

Carmen Brumă a spus ce alimente sănătoase ar trebui consumate în post. Partenera lui Mircea Badea a dezvăluit o rețetă delicioasă de chifle din linte.

Alimentele pe care să le consumi în post, recomandate de Carmen Brumă

Postul Paștelui a început pe 3 martie și este cel mai lung, dar și cel mai aspru dintre toate. În total, are 48 de zile, iar cei care aleg să-l țină pe tot vor avea doar două zile de dezlegare la pește. Acestea vor fi pe 25 martie, de Buna Vestire, dar și pe 13 aprilie, în Duminica Floriilor.

În această perioadă, mulți români se orientează către rețetele pe bază de alimente vegetale, care sunt multe la număr. Chiar și fără alimentele de proveniență animală, precum carnea, ouăle și lactatele, există numeroase preparate nutritive și sățioase care pot fi consumate.

pentru românii care țin post în această perioadă. Îndrăgita antrenoare de fitness are o siluetă impecabilă, la 47 de ani, și le dezvăluie urmăritorilor câteva dintre secretele ei.

Pentru perioada postului, Carmen Brumă are o listă de alimente sănătoase pe care le poți consuma. Printre acestea se numără fulgii de drojdie inactivă sau uscată, care conține multe proteine, dar și vitamina B și minerale. Pot fi adăugați peste diverse preparate, precum supe, ciorbe sau salate, dar și legume la cuptor.

“Fulgii de drojdie inactivă sau uscată reprezintă un ingredient-condiment care nu ar trebui să lipsească din perioadele de post. Reprezintă o sursă foarte bună de proteine.

Sunt foarte bogați în vitamina B și minerale, sunt foarte plăcuți la gust, seamănă cu brânza și parmezanul, și pot fi foarte ușor integrați în meniul zilnic. Îi puteți adăuga peste supe, peste ciorbe, peste salate, peste legume la cuptor”, a spus Carmen Brumă.

Rețeta de chifle din linte a lui Carmen Brumă

Indiferent dacă ții sau nu post, de chifle din linte. Acestea se prepară foarte ușor și sunt delicioase, bogate în proteine vegetale.

“Chiflele din linte sunt bogate în proteine vegetale, sățioase și gustoase și reprezintă o variantă foarte bună pentru cei care țin postul sau pentru cei care vor o pâine proteică foarte ușor de făcut și foarte gustoasă.

Se pune la hidratat 200 de grame de linte roșie, am adăugat 3 linguri tărâțe din semințe, 2 linguri ulei de măsline, 2 linguri de apă, 3 linguri drojdie inactivă, ½ jumătate linguriță bicarbonat stins cu zeamă de lamâie, sare, busuioc, fulgi de ceapă.

Am mixat totul într-un blender până când s-a făcut o pastă suficient de tare astfel încât să poți forma niște bile pe care le-am pus pe o hârtie de copt într-o tavă. Am adăugat semințe de floarea soarelui și dovleac și le-am băgat în cuptor la 180 de grade”, a explicat partenera lui Mircea Badea pe .

Ce să nu faci în timpul postului

Dacă ții post, este important să consumi cât mai multe proteine și fibre, potrivit lui Carmen Brumă. Multe persoane nu fac acest lucru, ceea ce duce la apariția senzației de foame.

“Nu mănânci suficiente proteine sau nu combini corect sursele de proteine vegetale astfel încât să ai toți aminoacizii esențiali, iar lucrul ăsta te face să obții greu senzația de sațietate.

Nu mănânci suficiente fibre, ceea ce te face să ciugulești tot timpul câte ceva iar lucrul ăsta întreține secreția de insulină”, a spus Carmen Brumă, notează .

În plus, organismul are nevoie de vitaminele care se regăsesc în alimente pentru a putea menține cantitatea necesară de fier. La fiecare masă, e nevoie de o sursă bogată în vitamina C, precum pătrunjelul, zeama de lămâie sau ardeii.

De asemenea, în timpul meselor, nu e recomandat să bei cafea, ceai negru sau verde. Aceste băuturi pot împiedica absorbția de fier. “Încearcă să prepari termic, să gătești alimentele care conțin acid oxalic, cum ar fi: roșiile, spanacul, țelina, prazul, pentru că astfel vei reduce cantitatea de acid oxalic iar absorbția fierului nu va fi diminuată”, a adăugat Carmen Brumă.