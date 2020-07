Carmen Brumă arată spectaculos la 43 de ani! Imaginile care vorbesc de la sine

View this post on Instagram

Sportul in vacanta e obligatoriu daca vrei sa-ti faci toate poftele culinare. Obligatoriu nu inseamna o corvoada, fiecare trebuie sa-si gaseasca o modalitate de a face sport care sa-i placa si pe care sa o introduca usor in programul zilnic. #holidaymood #runners #motivated #loverunning

