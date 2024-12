Carmen Brumă, despre sportul în exces. Ce părere are iubita lui Mircea Badea despre silueta cu mușchi

Are un stil de viață sănătos și echilibrat, însă recunoaște că era la un pas să comită o mare greșeală. Carmen Brumă face dezvăluiri despre în exces. Ce părere are iubita lui Mircea Badea despre silueta cu mușchi, adorată de multe tinere care merg la sală.

Carmen Brumă, cu cărțile pe față despre antrenamentele exagerate

Carmen Brumă are mereu sfaturi bune pentru doamnele care vor să fie în formă maximă, indiferent de vârstă sau evenimentul pentru care se pregătesc. face constant mișcare, însă nu are o părere tocmai bună despre antrenamentele exagerate.

Sportul de performanță nu este tocmai bun pentru sănătate, consideră antrenoarea de fitness, care recunoaște că era să o ia pe un drum greșit. O perioadă bună a luat parte la numeroase maratoane din România.

Din fericire, frumoasa șatenă s-a oprit la timp pentru că a realizat că această activitate nu i se potrivește. Partenera lui Mircea Badea a primit semne de la organism și a reușit să nu depășească limita pe care și-o impusese.

„Asta mi-am și dorit, să am un corp sănătos, armonios, fără să îl duc în niciun fel în nicio extremă. Am trecut prin multe etape, am fost aproape de linia aceasta de marcație. O perioadă foarte lungă de timp am alergat.

Alergam mulți kilometri, am făcut și un maraton, semimaratoane și recunosc că mă luase puțin valul. Am reușit să îmi dau seama, să realizez”, a declarat Carmen Brumă pentru publicația .

Carmen Brumă: ”Corpul mi-a spus că fac puțin cam mult sport”

„Mi-am dat seama singură, pentru că corpul meu mi-a spus la un moment dat că fac puțin cam mult sport. Nimic din ce este exagerat nu are de a face cu sănătatea.

Îmi pare rău să o spun, dar nici măcar sportul de performanță nu este, să zicem, un lucru extrem de benefic pentru sănătate”, a mai spus Carmen Brumă, mai arată sursa menționată mai sus.

În momentul de față, fosta asistentă TV știe care sunt lucrurile care o definesc. Vedeta a început de curând o nouă etapă în existența sa, după ce a luat examenul și a ajuns să fie masterandă la Nutriție și Siguranță Alimentară.

Iubita lui Mircea Badea studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. În continuare Carmen Brumă continuă să vină cu sfaturi pentru urmăritorii din social media, dar și cu rețete delicioase, fără zahăr sau fără preparare termică.