Carmen Chindriş de la Te cunosc de undeva, pasiune surprinzătoare: „Este potrivită şi femeilor”

Carmen Chindriș a dezvăluit ce pasiuni are. În afară e muzică, artista de la Te cunosc de undeva este atrasă și de activități destinate mai degrabă băieților.

, Carmen Chindriș a devenit cunoscută în întreaga țara după ce a lansat piesa Ziua în care tu m-ai sărutat în colaborare cu Taraful Rutenilor.

Chiar dacă muzica este principala sa pasiune, concurenta Te cunosc de undeva este atrasă și de alte activități. De pildă, coechipiera lui Romică Țociu merge la pescuit și joacă fotbal.

„Îmi place arta cel mai mult, muzica în primul rând. Îmi place să creez sau să-mi accesorizez ținutele de scenă lucrând manual, cusutul, dar și activitățile sportive și relaxante, fotbal, pescuit.

Da, am o parte din pasiuni care coincid cu cele ale băieților, dar eu găsesc că fiecare sport/activitate este potrivit/potrivită și femeilor”, a spus Carmen Chindriș într-un

Carmen Chindriș nu este adepta operațiilor estetice

, iar artista a mărturisit că nu are de gând să apeleze la medicul estetician.

Carmen Chindriș a mărturisit că nu vrea să intervină asupra trăsăturilor cu care a fost înzestrată la naștere și că este mulțumită de aspectul său fizic. Concurenta Te cunosc de undeva a mărturisit că nu s-ar opera decât dacă ar fi vorba despre o problemă medicală.

„Atât timp cât voi fi sănătoasă, n-o să auziți despre mine că mă operez. Mă simt bine așa cum m-a lăsat Dumnezeu, de ce să stric naturalețea mea ca ființă umană?!

Plus că, eu am fost mereu mulțumită de cum sunt, am grijă de mine însămi, din toate punctele de vedere. Am ritualurile mele de tradiție de la care nu mă abat”, a declarat Carmen Chindriș.