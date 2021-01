Carmen de la Sălciua a răbufnit. Ce a deranjat-o la noua iubită a lui Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua a răbufnit după ce un fan i-a atras atenția asupra unui detaliu al relației dintre Culiță Sterp și actuala iubită, Daniela Iliescu. Se pare că cei doi îndrăgostiți ar fi început relația chiar în timp ce concurentul de la Survivor România mai era cu bruneta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa cântăreață a recunoscut că o știe pe șatena care este însărcinată cu copilul lui Culiță și chiar a lăsat să se înțeleagă că tânăra a fost invitată la nunta lor, divorțul având loc undeva în 2018. În perioada respectivă artistul ar fi început povestea cu noua iubită.

„Daniela s-a dat de gol azi la Teo Show când a spus că se întâlnește cu Culiță din 2018, când el era cu tine”, i-a scris o fană lui Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, atac dur la iubita lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu

Carmen de la Sălciua nu a lăsat lucrurile nelămurite și a răbufnit imediat. Bruneta a părut deranjată de cele auzite, mai ales că după divorț a încercat de mai multe ori să reia legătura amoroasă cu Culiță Sterp și să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste.

„E important că mi-a urat casă de piatră. Din suflet așa…”, a fost replica pe care cântăreața a oferit-o referitor la începutul relației dintre Culiță Sterp și Daniela Iliescu, tânăra care urmează să-l facă pe artist pentru prima oară tată.

ADVERTISEMENT

„Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a… Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura…

Am mai păstrat așa legătura, dar niciodată nu mi-am imaginat că vom avea ceva… Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur.

La început cred că am stat vreo săptămână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a dezvăluit Daniela Iliescu, prin video – call, în emisiunea Teo Show de la Kanal D.

ADVERTISEMENT