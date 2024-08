Carmen de la Sălciua a răbufnit! Cine este femeia care a țepuit-o: “E prima dată când pățesc așa ceva”

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta are o legătură specială cu fanii, așa că ori de câte are timp, împărtășește cu ei fragmente din viața sa. De data asta, Carmen de la Sălciua a povestit un eveniment neplăcut.

Carmen de la Sălciua a împrumutat bani și nu i-a mai văzut înapoi

Carmen de la Sălciua nu mai are nevoie de introduceri. Artista se bucură de faimă și de iubirea fanilor. Știe că nu ar fi ajuns aici fără ei și fără Dumnezeu, așa că le este recunoscătoare pentru tot.

Artista comunică foarte des cu urmăritorii ei și îi ține la curent cu tot ce face. Carmen de la Sălciua este convinsă că viața nu este numai lapte și miere și, tocmai de aceea, le-a povestit fanilor un eveniment mai puțin plăcut.

Bruneta nu s-a ferit să recunoască că până și ea a luat țeapă. chiar de la o femeie cu care a colaborat pe partea de ținute. Vedeta i-a dat o sumă de bani pe care, potrivit spuselor ei, nu a mai recuperat-o nici până acum.

Carmen de la Sălciua a recunoscut că dacă cineva îi cere ajutorul, iar ea îl poate oferi, o face cu mare drag. Când vine vorba de împrumutatul banilor, vedeta oferă în așa fel încât să nu simtă lipsa sumei respective.

Artista a luat țeapă de la o femeie cu care a mai colaborat în trecut

Din păcate, nu a fost apreciată așa cum trebuia. Femeia căreia i-a dat vedeta banii s-a făcut că a uitat complet de datorie, chiar dacă era vorba de o sumă destul de mare.

”E prima dată când pățesc așa ceva. Eu în 35 de ani nu am dat niciodată bani împrumut. De data asta, a fost o sumă mai mare de bani. Nu este o fană. Suma de bani am dat-o unei persoane pe care o cunoșteam, cu care în trecut am colaborat. Este vorba de o colaborare cu o domnișoară pentru niște ținute.”, a declarat artista pentru

Dezamăgirea și declarațiile lui Carmen de la Sălciua au ajuns și la urechile femeii care i-a dat țeapă vedetei. Pentru că scandalul să nu ia amploare, aceasta i-a promis cântăreței că îi va da toți banii înapoi.

Artista spune că s-a lecuit după acest incident și că, de acum încolo, nu va mai da niciodată bani împrumut. Vedeta nu vrea să mai treacă prin astfel de episoade, mai ales că și ea muncește din greu și pierde nopțile pentru a-și câștiga traiul.

”Mi-a spus că va face tot posibilul să îmi returneze suma de bani. De acum înainte, știu că atunci când dai bani împrumut, poți să te aștepți la absolut orice. (…) Dacă nu îmi recuperez banii, Dumnezeu să îi ajute. Am pus colac și lumânare la astfel de gesturi, nu o să mai fac pentru că nu-mi doresc să am dușmani.”, a mai spus Carmen de la Sălciua.