Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate cântărețe din industria muzicală românească și, datorită talentului ei, mulți au asemănat-o, de-a lungul timpului, cu Denisa Emilia Răducu, îndrăgita artistă care a decedat în vara anului 2017.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai în vogă soliste din România la momentul actual. Frumoasa brunetă se bucură de o carieră de succes și de mulți fani, dovadă fiind susținătorii ei de pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Culiță Sterp a cucerit publicul datorită vocii sale remarcabile, talentul ei făcându-i pe fani să o asocieze pe artistă cu nume mari din industria muzicală românească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua a răbufnit după ce a fost comparată cu Denisa Răducu. Ce mesaj le-a transmis vedeta fanilor

Carmen de la Sălciua a fost adeseori comparată cu regretata interpretă de manele, Denisa Răducu, care a decedat în urmă cu trei ani. Pasionații de muzică de petrecere au rămas marcați de vocea de aur a frumoasei blondine și au recunoscut asemănările dintre timbrul acesteia și cel al brunetei.

De asemenea, la un moment dat, Carmen Sălciua s-a vopsit blondă, iar internauții au spus chiar că o copiază pe Denisa, afirmație care a afectat-o pe fosta parteneră a lui Culiță Sterp. Revoltată din cauza comparației, vedeta a reacționat printr-un mesaj acid și total neașteptat.

ADVERTISEMENT

„Mai oameni buni si ziaristi de duzina care scrieti asa ceva, in primul rand eu nu sunt dornica absolut deloc de afirmare. Am refuzat toate invitatiile de a aparea in scandaluri si nu m-am comparat niciodata cu Denisa, nu m-am facut blonda ca sa seman cu Denisa! Nu vreau sa ma tot asociati cu Denisa! Suntem persoane diferite, daca unii cred ca ni se aseamana vocea, asta nu inseamna sa stati si sa ma injurati pe mine ca doar asta e vocea mea! Am o viata si nu am nevoie sa ma vad in fiecare zi cu stiri de tot rahatul!

Eu am o meserie pe care o respect nu vreau ca oamenii sa vada in fiecare zi ce mananc eu, ce spun eu, ca doar nu fac nimic neobisnuit! Omenirea are probleme mai mari decat vopseaua mea de par! Pe bune! Eu nu ma promovez prin astea! Cand voi considera ca va fi momentul sa am ceva de spus wow, voi spune! Sunt iubita si îi multumesc lui Dumnezeu si oamenilor pentru asta, dar nu incercati sa ma puneti intr-o lumina proasta numa ca sa mancati o paine! In viata nu conteaza numai unde ajungi ci si mijloacele prin care ajungi!”, a scris Carmen de la Salciua pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT