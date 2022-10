Carmen de la Sălciua, dezlănțuită după acuzațiile aduse de mama Geta: „Nu l-am înșelat niciodată pe Culiță. Sunt sătulă până peste cap!”

Carmen de la Sălciua a rupt tăcerea cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse de mama Geta, fosta ei soacră. Întoarsă în România din luna de miere pe care a petrecut-o în Punta Cana, în Republica Dominicană, celebra cântăreață de muzică de petrecere a dezvăluit, pentru FANATIK, că este furioasă pentru declarațiile făcute despre ea de mama lui Culiță Sterp, primul ei soț.

Interpreta de muzică de petrecere a aflat tot ce s-a vorbit despre ea în spațiul public în perioada în care era plecată. Bruneta s-a arătat extrem de deranjată de dar și de lucrurile pe care Culiță Sterp le-a dezvăluit în podcastul lui Cătălin Măruță.

FANATIK a obținut primele declarații de la Carmen de la Sălciua, imediat ce a coborât din avion. Vedeta a zis că este sătulă de toate lucrurile pe care le-a spus mama Geta în interviul pe care ni l-a acordat zilele trecute și a demontat o parte din afirmațiile acesteia.

Așa cum FANATIK care pare că nu se mai sfârșește, în instanță. Artista ne-a spus că este singura soluție pe care o mai are pentru a se termina scandalul cu familia Sterp.

Carmen ne-a mai spus, aflată pe aeroport, că ea a început să fie deja imună la tot ce declară fosta ei familie, însă mama și sora ei sunt extrem de afectate și totul are o limită.

„Singura soluție este să acționez legal”

-Bună, Carmen și bine-ai revenit! Cum a fost zborul?

Suntem foarte obosiți, dar fericiți. M-am întors cu forțe proaspete.

-Știi de ce te-am abordat, presupun. E adevărat că vrei să dai în judecată familia Sterp?

Să vă spun sincer, singura soluție este să acționez legal. Efectiv nu știu ce să mai fac pentru a se încheia totul.

-Ai citit ce ne-a zis mama Geta?

Da, am aflat ce s-a spus. Crede-mă, sunt deja sătulă până peste cap de declarațiile pe care le face. Cele mai multe sunt minciuni. Că se spun despre mine lucruri, sunt deja obișnuită. Dar eu am o mamă, am o soră.

După cum știți, mama și sora mea nu sunt dornice de faimă, nu au dat niciodată declarații defăimătoare la adresa lor. Vreau să nu mai pomenească nimeni despre familia mea. E foarte deranjant pentru și pentru ele. Sunt efectiv sătulă până peste cap!

Sălciua, despre destrămarea căsătoriei cu primul soț, Culiță: „Eu nu l-am înșelat niciodată pe omul acela”

-Mama Geta ne-a spus, printre altele, că l-ai înșelat de o sută de ori pe fostul tău soț…

Am zis, sunt foarte multe minciuni, multe lucruri neadevărate. Eu nu l-am înșelat niciodată pe omul acela. Și cum aș putea eu să probez că nu l-am înșelat dacă nu a fost așa?

-A mai declarat, tot fosta ta soacră, că nu ai reușit să le faci celebre pe sora și mama ta. Ai vrut să le scoți în față vreodată?

Mama și sora mea nu au fost niciodată dornice de faimă. Complet fals! Dacă acum e la modă ca toată lumea să stea pe TikTok și pe rețelele de socializare, atunci eu sunt de modă veche. Familia mea nu a dorit niciodată să fie în față.

Afirmațiile făcute de mama Geta

, iar în timp ce era în vacanță, în luna de miere, în Mexic, vedeta a fost adusă în discuție de Culiță Sterp și mama Geta.

„Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să îți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”, sunt o parte din declarațiile făcute de mama Geta, afirmații care au iritat-o foarte tare pe Carmen.