Carmen de la Sălciua, acuzată de homofobie după un mesaj controversat postat pe internet: „Îi declarăm război”

Carmen de la Sălciua e în mijlocul unui scandal de proporții după ce a postat un mesaj care a ofensat comunitatea gay din România. Chiar dacă interpreta de muzică de petrecere a șters respectivul mesaj, internauții au păstrat capturile, iar printre personajele care au atacat-o pe cântăreață se numără și Sonia Ferrari, transsexuala care a participat în sezonul trecut al emisiunii Chefi la cuțite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta soție a lui Culiță Sterp este acuzată de homofobie, cu toate că vedeta s-a arătat destul de tolerantă cu comunitatea LGBTQ din România de-a lungul anilor.

De unde a pornit totul? Unul din admiratorii cântăreței a întrebat-o ce să facă pentru a nu se mai lovi de hate-ul din mediul online din partea celor care nu pot accepta că este gay, iar Carmen, în loc să îl ajute pe respectivul tânăr, i-a dat cu pilde bisericești.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, comentariu homofob taxat de internauți

„E o destrăbălare asta în ochii lui Dumnezeu! El a lăsat femeia și bărbatul. Noi oamenii ne formăm propriile reguli și legi, iar mai apoi suferim că nu suntem acceptați. Te sfătuiesc să îți îndrepți viața”, este comentariul homofob lăsat de artistă pe Instastory, la secțiunea Q&A.

Acest sfat dat de Carmen a stârnit o avalanșă de critici pe Instagram, dar și pe Facebook, unde s-a pornit o adevărată campanie împotriva vedetei.

ADVERTISEMENT

În acest tir de atacuri în urma comentariului homofob lansat de brunetă s-a înscris și Sonia Ferrari, devenită celebră după participarea la Chefi la cuțite.

Transsexuala nu s-a oprit doar la a o trage de mânecuță pe Carmen pentru homofobia ei, dar a lovit-o unde o doare cel mai tare, amintind de eșecul căsniciei cu Culiță Sterp, care nu i-ar mai fi suportat ifosele, potrivit declarațiilor Soniei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sonia Ferrari îi declară război cântăreței

„Eu, Sonia Ferrari, împreună cu toată comunitatea gay, îi declarăm război lui Carmen de la Sălciua”, a declarat Ferrari pentru wowbiz.ro.

„Nu judeca să nu fii judecat!” Ea nu are cum să ne judece comunitatea pentru că nu este ok. Așa cum noi am acceptat-o că a venit de undeva din mediul rural și i-am acceptat muzica, așa trebuie și ea să se emancipeze și să accepte lumea așa cum este. În primul rând, nu este o alegere felul cum suntem noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O rog frumos pe Carmen de la Sălciua, acest nou Dumnezeu, să ne nască ea hetero! Și mai vreau să-i spun lui Carmen de la Sălciua că în Rai nu se intră cu botox”, a completat Sonia.