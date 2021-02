Carmen de la Sălciua, adevărul despre căsnicia cu fostul soț. A înșelat-o Culiță Sterp?

Carmen de la Sălciua a spus adevărul despre căsnicia cu fostul ei soț, Culiță Sterp, și despre infidelitățile sale, care au dus către ruptura inevitabilă a relației. Artista a vorbit sincer despre această perioadă dificilă din viața ei.

Interpreta de manele și muzică de petrecere a provocat o adevărată isterie în showbiz-ul românesc după ce s-a despărțit de cel care i-a fost partener de viață. Divorțul a fost greu pentru ea, însă a reușit să se vindece și să fie mai puternică.

Deși a încercat să vorbească cât mai puțin despre despărțire la momentul respectiv și a preferat să nu intre prea mult în detalii, însă tot ea a fost cea care a avut de suferit de pe urma acestui eveniment.

Carmen de la Sălciua, adevărul despre căsnicia cu fostul soț

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate cântărețe din Româmia și este întotdeauna sinceră atunci când vine vorba desre viața ei personală. Invitată în platoul unei emisiuni TV, artista a oferit câteva declarații mai puțin cunoscute despre Culiță Sterp, cu care a fost căsătorită timp de aproape doi ani.

Perioada de după divorț a fost una foarte grea pentru cântăreață și a recunoscut că avea momente în care era la pământ. Faptul că și-a consolidat legătura cu Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste acest moment.

„Am avut momente în care în fața oamenilor păream o persoană fericită și în casa mea poate mă târam pe jos. Sunt momente în viața asta în care nu poți să spui și vin blocajele astea. Asta m-a îndepărtat de oameni. Mi-am reînodat relația cu Dumnezeu mult mai profund în perioada asta cât am fost așa”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul emisiunii „Acces Direct de weekend”, la Antena 1.

În plus, artista a ăreferat să fie discretă și să nu dezvăluie foarte multe detalii despre cauzele care au dus la divorțul dintre ea și Culiță Sterp. Cu tpate acestea, tot ea a fost nevoită să suporte criticile altor persoane.

„Cea mai mare cumpănă pe care mi-a întins-o destinul a fost divorțul. Până acum nu am avut accidente. Am suferit cel mai tare atunci când s-a lovit în mine foarte mult, iar eu dintr-un bun simț ieșit din comun, am încercat să evit. Din respect pentru fanii care ne-au iubit, am spus anumite chestii de suprafață, nu ma intrat niciodată în adâncuri, pentru că riscam să încep un nou război, iar eu îmi doresc să stau departe de scandal”, a continuat vedeta.

Carmen de la Sălciua, înșelată de Culiță Sterp?

Cântăreața nu se simte confortabil să discute despre fostul partener de viață și consideră că nu mai există nicio cale de împăcare. Carmen de la Sălciua a recunoscut că a fost înșelată, însă a încercat întotdeaună să ierte și să treacă peste pentru că își dorea o căsnicie perfectă și liniștită.

Întrebată dacă regretă ceva din căsnicia cu Culiță Sterp, artista a spus că nu i-ar mai ierta toate lucrurile, așa cum o făcea înainte, și că este mai bine să stea singură decât să aibă parte de infidelități din partea soțului.

„Nu știu dacă mai merită să vorbim despre adevăr. În momentul ăsta între noi s-a produs o ruptură definitivă. Nu mai pot să vorbesc de fostul soț la prezent, este un trecut și-mi doresc să rămână un trecut. L-am iubit foarte mult, poate mai mult decât m-am iubit pe mine. Din cauza asta am și căzut la pământ.

Am lăsat foarte multe de la mine și am iertat până la epuizare, pentru că mi-am dorit să-mi păstrez o căsnicie perfectă. Nu eram geloasă degeaba. Nu poți să fii geloasă dacă nu ai motive. Am avut motive. Primea mesaje și s-au întâmplat să fie și infidelități pe care le-am ascuns, dar acum nu-l mai judec. Probabil cea mai tristă perioadă din viața mea a trecut.

Nu i-aș mai permite să mă înșele, pentru că o femeie înșelată își pierde încrederea în ea, în forțele proprii. În momentul în care am simțit că-mi recapăt puterea, am zis că mai bine să stau singură, că e frumos să fii sigur pe tine, că mai bine stau singură să mă vindec, ca atunci când vine cineva să fiu vindecată. Am iertat de foarte multe ori.

Probabil succesul a schimbat relația dintre noi. Noi mereu eram cuplul perfect. Probabil printre privirile acelor oameni erau și invidioși care într-un final și-au băgat coada. Oricum, în timp toate se degradau în relația noastră și inevitabil se ajungea aici.

El îmi reproșa că eram geloasă. Picătura care a umplut paharul a fost că nu ne mai înțelegeam aproape deloc, nu mai comunicam, mă simțeam oarecum străină lângă el și probabil și el, pentru că ajunsese faima să ne acapareze și viața. Eu am fost cea care a plecat, pentru că nu a mai suportat. El după a încercat să ne împace. Nu a fost violent”, a adăugat Carmen de la Sălciua.