Carmen de la Sălciua are o soră superbă. Cum arată Daniela

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai admirate cântărețe din România, însă știați că are o soră la fel de frumoasă ca ea?

Carmen de la Sălciua are o soră superbă, cântăreață și ea

Vedeta s-a afișat recent pe Instagram cu Daniela Racolța, sora ei, iar fanii au fost muți de uimire când au fost cât e de simpatică!

Sora vedetei are o relație extrem de apropiată cu Carmen, iar aceasta a încurajat-o să cânte, căci Daniela a studiat muzica la Alba Iulia, iar visul domnișoarei Racolța a devenit realitate!

Da, și sora lui Carmen cântă, iar fanii artistei știu că cele două au și o melodie împreună, intitulată „Pentru noi femeile”.

Cum se înțeleg Daniela și Carmen Racolța

Daniela a vorbit despre cum i-a fost să fie mereu în umbra surorii sale, la cei 27 de ani pe care îi are, într-un interviu mai vechi pentru publicația online heynews.ro.

Sora lui Carmen nu a fost niciodată invidioasă pentru succesul pe care aceasta l-a cunoscut în muzică, ba mai mult, a împins-o mereu de la spate, punându-se pe locul doi, chiar dacă își dorea și ea foarte tare să profeseze în acest domeniu.

„Încă de când eram mici am fost foarte unite, eu fiind și sora mai mică ea avea tot timpu grija de mine, îmi aduc aminte un episod comic de atunci despre care mi-a povestit ulterior, când mama m-a lăsat câteva ore în grija ei să îmi dea să mănânc și era să mă înece și multe alte întâmplări hazlii dar și multe momente mai puțin frumoase care cred eu că ne-au unit și mai mult, acum că am crescut suntem din ce în ce mai protectoare una cu cealaltă și ne iubim sincer cum trebuie de altfel să fie toți frații!”, a povestit Daniela în urmă cu un an.

Carmen de la Sălciua a postat ieri o noi fotografii alături de sora ei, fără o descriere prea sentimentală a pozei căci surorii sale nu îi plac textele siropoase.

