Carmen de la Sălciua le-a dat de bănuit fanilor ei, după ce s-a pozat alături de un cântăreț cunoscut din România. A trecut cu greu peste divorțul de Culiță Sterp, ba chiar l-a acuzat de infidelitate. Acum pare că a lăsat totul în urmă și este din nou fericită alături de un alt bărbat.

Artista a făcut niște poze în care apare alături de manelistul Ionuț Merkez, iar cei doi apar îmbrățișați. Fanii lor au intrat rapid la bănuieli și s-au gândit că este vorba despre o nouă poveste de iubire în viața artistei.

După ce s-a despărțit în mod legal de Culiță Sterp, cântăreața nu s-a mai afișat cu un alt iubit. Chiar dacă a fost cucerită de farmecul lui Jador, cu care a colaborat pe plan muzical, între cei doi nu s-a înfiripat o relație.

Carmen de la Sălciua, alături de un manelist cunoscut din România

Ionuț Merkez a postat două poze în care apare alături de Carmen de la Sălciua, pe contul lui de Instagram. Apoi, una dintre imagini a fost distribuită pe Instastory, alături de niște versuri chiar dintr-o melodie cântată de Carmen.

”Ochii tăi au o sclipire, pot să spun îndrăgostit / Despre tine cânt, iubire, pentru tine asta simt / Uite și tu cum tresare sufletul în fața ta / Tu ești slăbiciunea care mi-a schimbat mie viața”, sunt versurile alese de manelist.

După gestul manelistului, Carmen a dat repost postării puse de acesta pe internet. Fanii lor au sărit imediat în sus de bucurie, fiind convinși că între cei doi s-a înfiripat o frumoasă poveste de iubire.

Cine este, de fapt, Ionuț Merkez

Ionuț Merkez este cunoscut drept Ionuț Frumușelu de către fanii lui din România. Manelistul a avut o copilărie plină de suferință. A fost traumatizat din cauza divorțului dintre părinți.

„Tatăl meu m-a părăsit la vârsta de doi ani și mă întreb și acum de ce a făcut asta și nu găsesc un răspuns. Nu înțeleg de ce a renunțat și la mine atunci când a divorțat de mama. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn.

Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, l-am văzut de două ori în 25 de ani. Dar, din păcate nu am avut de ales și m-am împăcat cu ideea că nu i-a păsat și nu m-a iubit, pot să spun că am uitat ce înseamnă noţiunea de tată. Viața merge mai departe și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama care mă iubește enorm și e lângă mine la orice pas”, a povestit Ionuț Merkez.

