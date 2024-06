Carmen de la Sălciua îl somează pe Culiță Sterp! Cu câți bani ar fi țepuit-o manelistul: „N-a avut curajul să mă sune”

Carmen de la Sălciua merge până în pânzele albe pentru recunoașterea muncii ei! Cântăreața de muzică de petrecere se gândește să îl acționeze în instanță pe fostul ei soț, Culiță Sterp, dacă asta va fi singura soluție să primească banii pe care artistul i-a făcut din YouTube pe seama numelui ei. În exclusivitate pentru FANATIK, Carmen de la Sălciua a mărturisit că nu a primit niciun leu de la Culiță de când s-au despărțit, deși vizualizările clipurilor melodiilor cântate împreună, pe care ea le-a compus, au fost destul de mari.

Carmen de la Sălciua, muncă nerăsplătită de Culiță Sterp? Artistul ar avea să îi dea zeci de mii de dolari

După divorțul de Culiță, Carmen de la Sălciua nu s-a interesat prea mult de soarta paginii de YouTube în comun a celor doi, care a devenit, în timp, pagina . Tot ce și-a dorit atunci bruneta a fost să scape cât mai repede din relația în care a stat.

Apoi, Culiță Sterp a primit o notificare din partea echipei lui Carmen să șteargă una din melodii, . Doar că problemele nu s-au oprit aici! Se pare că vizualizările videoclipurilor creșteau și banii intrau doar în conturile lui Culiță, Carmen fiind lăsată cu buza umflată!

Carmen: „Nu a avut curajul să mă sune”

„Nu am primit niciun ban! Nu am vorbit cu vreun avocat, încă, am vorbit cu echipa mea, cu cei care se ocupă de canalul meu de YouTube.

Noi când ne-am despărțit, canalul de YouTube, deși era un canal comun, a rămas la el. Așa ne-am înțeles. În momentul ăla, eu tot ce îmi doream era să ies din relația respectivă. Nu mă mai interesa și nu m-am mai gândit vreo secundă la treaba asta. Canalul de YouTube a rămas la el, el și-a schimbat numele, lucru care nu m-a deranjat. Pe mine m-a deranjat că în continuare melodiile cu el, cu mine au rămas pe canalul lui de YouTube fără ca eu să primesc vreun ban.

Până acum eu nu i-am spus niciodată nimic, pentru că nu am mai vorbit cu Culiță de mulți ani. I-am trimis doar o notificare de la echipa mea de la YouTube ca să șteargă melodia „Jocurile de noroc”. Asta a fost toată conversația, care nu a fost, de fapt, o conversație între noi doi. A fost între părțile de YouTube.

A dat jos melodia apoi, dar piesele pe care eu le-am compus, care au făcut multe milioane de vizualizări, sunt melodii de pe urma cărora nu am câștigat niciun ban. N-am o problemă… Probabil că nu a avut el curajul să mă sune pe mine.

Măcar putea să transmită măcar echipei mele, lui Nek, să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, mai ales că eu am compus acele melodii, în primul rând. Le-am compus pe toate și ele în continuare se află pe canalul lui. Mă deranjează că asta se numește plata muncitorului, știi cum e?”, a declarat Carnen de la Sălciua, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Va trebui să discut cu un avocat”

Ce va face de acum încolo Carmen? Urmează să afle care sunt următorii pași pentru a-și câștiga dreptatea, după ce va discuta cu un avocat.

„Chiar am discutat cu echipa mea din Timișoara care se ocupă de YouTube să intenteze ceva, nu știu, să vedem. Va trebui să discut și cu un avocat, pentru că nu știu cât e de posibil acum să mi se aloce ceva bani din YouTube. Banii deja sunt încasați. Îți dai seama, de atâția ani… Nu știu exact cum se va proceda”, ne-a spus Carmen de la Sălciua.

Despre câți bani e vorba, totuși? FANATIK a calculat cam cât ar fi luat Culiță Sterp de la YouTube pentru unele din clipurile lansate împreună cu fosta soție. Clipul piesei de pildă, are peste 62 de milioane de vizualzări.

Conform estimărilor, doar pentru această piesă Culiță ar fi încasat în jur de 115.000 de dolari. Pentru „Banii sau iubirea” (33 miliioane vizualizări), artistul ar fi primit aproximativ 61.000 de dolari, iar pentru „Nu te întoarce iară” (11 milioane vizualizări) puțin peste 20.000 $.