Carmen de la Sălciua, îndrăgostită de un loc special din Grecia. Recomandă tuturor să îl viziteze, măcar o dată în viață

Carmen de la Sălciua are o comunitate impresionantă de fani. Ori de câte ori are timp, aceasta le povestește fragmente din viața ei. De data asta, artista le-a recomandat un loc minunat de vacanță, care ocupă un loc special în sufletul ei.

Carmen de la Sălciua recomandă tuturor să viziteze Grecia

Carmen de la Sălciua are un program foarte intens. Agenda artistei este ocupă cu fel de fel de spectacole și de proiecte. Însă, asta nu înseamnă că nu găsește timp și pentru relaxare.

, iar conexiunea cu Dumnezeu este foarte importantă pentru ea. Artista știe că nu ar fi ajuns aici dacă Dumnezeu nu ar fi avut un plan special pentru ea.

Ori de câte ori are ocazia, Carmen de la Sălciua merge în lăcașuri de cult pentru a se ruga. Aceasta nu îi cere mereu lui Dumnezeu ceva, ci, de multe ori, îi mulțumește pentru tot ceea ce i-a oferit până acum.

Artista merge la bisericile de la noi din țară, dar a descoperit . Vedeta este cucerită de tărâmul elen și nu doar pentru că este o destinație ideală de vacanță, ci și pentru că există multe mănăstiri.

Muntele Athos se află și anul acesta pe lista destinațiilor de vacanță ale lui Carmen de la Sălciua

Grecia ocupă un loc special în inima lui Carmen de la Sălciua. Tocmai de aceea, le-a recomandat tuturor fanilor să o viziteze dacă au ocazia, pentru că sigur nu vor regreta alegerea făcută.

”Locul care m-a impresionat cel mai mult a fost Grecia. Acolo am fost în pelerinaje, am combinat pelerinajul și cu câteva zile de relaxare. Dragostea mea pentru Grecia a început când m-a impresionat această țară pentru că are credință.”, a spus artista, potrivit

Carmen de la Sălciua este de părere că oriunde există credință. Însă, cei care au ocazia de a merge în Grecia, nu trebuie să refuze această oportunitate. Aici, cu toții vor reuși să îmbine utilul cu plăcutul. Adică, se pot bucura de ape și de plaje uimitoare, dar pot merge să se și roage la mănăstiri.

”Eu aș recomanda tuturor oamenilor să meargă în Grecia. Credința ți-o poți găsi și la noi în țară, nu trebuie să mergi până acolo. Sunt atâtea locuri frumoase care merită vizitate și eu cred că oamenii au nevoie de liniște și de pace mai mult ca oricând.”

În 2023, Carmen de la Sălciua a mers împreună cu soțul ei în pelerinaj în jurul Muntelui Athos. Acela a fost un moment special pe care artista nu-l va uita niciodată și despre care vorbește mereu cu emoție.

”Mi-a plăcut extraordinar de mult. Aș recomanda oricui. Cred că și anul ăsta vom merge tot în Grecia și vom face trei zile de pelerinaj și doar una de relaxare.”, a mai spus artista.