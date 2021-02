Carmen de la Sălciua, mai sinceră ca oricând! Adevărul despre operațiile sale estetice

Este una dintre cele mai îndrăgite maneliste ale noului val, reușește să adune milioane de vizualizări cu fiecare videoclip publicat pe propriul canal de Youtube și ar câștiga fără probleme orice concurs de frumusețe. Puțin știu, însă, că un trup tras prin inel se obține cu mari sacrificii și… multe vizite la medicul estetician.

Fire asumată, bruneta a recunoscut că și-a injectat acid hialuronic în buze, urmată de o rinoplastie care să îmbunătățească aspectul nasului și, bineînțels, fațete dentare, pentru că vocea trebuie să vină „la pachet” cu un zâmbet de milioane.

Nu și silicoane, însă. Orice ar spune gurile rele, aceasta susține sus și tare că sânii nu au suferit până acum nicio modificare. „Oricum ar fi și oricum ar arăta un om, nu are nimeni dreptul să judece!”, le transmite fosta soție a lui Culiță Sterp celor care îndrăznesc să-i critice aspectul fizic.

Câte operații estetice are, de fapt, Carmen de la Sălciua. Adevărul gol-goluț

„Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu! Ajustările estetice: o rinoplastie pentru că aveam nevoie! Restul nu sunt operații! E normal să ai grijă de tine ca femeie!

Dacă îți plac melodiile mele, îți mulțumesc! De restul frustrărilor nu sunt interesată, absolut deloc! Nu am jignit și nu am judecat deciziile nimănui și mi-ar plăcea să se comporte toți oamenii așa!

Nu am niciun implant mamar. Singura operație a mea este cea la nas, rinoplastie. În rest, mici ajustări la nivelul feței, însă vreau să vă spun că operația la nas mi-a schimbat întreaga fizionomie a feței pentru că eu chiar aveam o problemă cu asta.

Singura senzație pe care am simțit-o după anestezie, după ce m-am trezit din operație, a fost de disconfort, pentru că nu puteam să respir decât pe gură. Dar asta a durat doar șase zile, iar după doamna doctor s-a ocupat”, a anunțat Carmen de la Sălciua, potrivit cancan.ro.

Totul despre obstacolele pe care i le-a scos în cale viața

Chiar dacă drumul vieții nu a fost întotdeauna lipsit de obstacole, privind în urmă, bruneta mărturisește că nu o încearcă niciun regret. Secretul ei? Un optimism cu care poate muta chiar și munții din loc.

„Dacă stau să mă gândesc și să le pun toate cap la cap… nu am niciun regret! Viața-i prea scurtă ca să mai am timp de regrete! Mi-a fost pusă în spate o cruce pe care trebuie să o duc și asta e!

Toate momentele grele vin să îți aducă într-un final schimbarea ta ca om! Nu regreta nicio zi din viața ta. Cele bune îți aduc fericire, cele rele îți aduc experiență, cele foarte rele te învață lecții prețioase și cele foarte bune îți construiesc amintiri.

Experiențele negative dar și bucuriile au influențat puțin câte puțin și au transformat un simplu om într-o femeie de succes! Ca să te facă fericit Dumnezeu întâi te frânge în bucăți!

Am trecut prin multe, dar am avut curajul să mi le asum, să le disec, să mă împac cu ele, să merg mai departe. Și tare mă bucur că am avut tăria de a o face, pentru că n-a fost un drum simplu.

Atunci când conduc și ascult muzică am timp să îmi reproșez ce ar fi fost bine să fac sau ce urmează să fac! Muncesc pentru darul ăsta pe care mi l-a pus Dumnezeu în gât!

Aleg mereu calea cea mai grea pentru că mereu m-a dus la realizări! Nu am renunțat la mine, cu mici excepții, și întotdeauna m-a preocupat echilibrul meu emoțional și mental. Astăzi sunt o femeie mult mai puternică, matură, și echilibrată.

Am încercat pe cât posibil să fac parte din două lumi și mi-a reușit! Sunt și un om simplu dar sunt și un om înconjurat de complicații, haos, agonie, extaz! Toate astea îmi țin sufletul viu! Trăiesc cu pasiune, iubesc cu pasiune și fac totul din pasiune”, a declarat Carmen de la Sălciua.