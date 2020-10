Carmen de la Sălciua, mărturisire despre fosta soacră. Ce spune artista despre mama lui Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au divorțat în vara anului 2018, după ce și-au aruncat cuvinte grele și acuzații de infidelitate. Între timp cei doi cântăreți au încercat să reaprindă flacăra iubirii, dar fără prea mulți sorți de izbândă. Cu toate astea bruneta a mărturisit că păstrează legătura cu fosta sa soacră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă de muzică de petrecere le-a povestit fanilor că a rămas în relații bune cu familia fostului soț, în ciuda neînțelegerilor și scandalurilor dintre ei. Vedeta a luat această decizie pentru că o bună perioadă de timp a făcut parte din familia lui Culiță Sterp căruia i-a purtat și numele.

Totodată, cântăreața a mărturisit că are respect atât pentru doamna Geta, mama fostului partener de viață, cât și pentru surorile acestuia. Carmen de la Sălciua vorbește adesea cu femeile, precizând că a încercat să fie rezervată în privința scandalului din urmă cu aproape doi ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, dezvăluire despre mama fostului soț, Culiță Sterp

„Da, din când în când. Eu nu am în suflet răutăți pentru nimeni. O respect atât pe ea, cât și pe fete, ne-am înțeles foarte bine, am făcut parte din familia lor o perioadă.

După cum bine știți am încercat să fiu rezervată și în acel «scandal» de atunci și asta pentru că am știut că timpul va vindeca rănile”, a mărturisit Carmen de la Sălciua în mediul online.

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă și Culiță Sterp s-au despărțit după doi ani de căsnicie, relația lor nemaiputându-se repara. La un moment dat artista declara că s-a pierdut respectul față de familia tradițională, subliniind cu această ocazie că a fost înșelată de fostul partener de viață.

Pe de altă parte, Geta, una dintre surorile manelistului a distribuit la vremea respectivă mai multe imagini și dovezi ale infidelității cântăreței. Se pare că ambii au călcat strâmb, bruneta mărturisind la un moment dat că a trecut peste un anumit scandal și chiar l-a apărat public pe manelist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„El nu poate vorbi despre moralitatea mea. Nu de altceva, dar eu am făcut tot ce am putut ca să ne salvăm relația. După scandalul de la Reșița eu am fost cea care, deși știam ce s-a întâmplat, am ieșit public și l-am apărat. Eu am fost cea care, de fapt, i-am dat ocazia să devină cineva.

Am tras de el cât am putut să facă cursuri de canto, să îl ajut să facă o carieră. Nu voiam să ascult de nimeni care îmi spunea să merg doar eu la cântare, că lor nu le place de Culiță. Insistam, îl duceam peste tot.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știam că m-a înșelat, dar am trecut peste, încercam să fac în așa fel încât relația să meargă, am sacrificat totul. Nu ascultam de nimeni când mi se spunea ceva rău de el”, declara cântăreața la un moment dat despre fostul soț, relatează cancan.ro.