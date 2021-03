Carmen de la Sălciua nu mai privește în trecut. Ce-și dorește artista în prezent

Carmen de la Sălciua a lăsat în urmă trecutul și se concentrează foarte mult pe viața sa din momentul de față. Frumoasa brunetă a trecut peste mariajul eșuat avut cu Culiță Sterp și nu-și mai plânge de milă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața de muzică de petrecere a spus adevărul despre viața sa personală, dar mai ales dacă este sau nu într-o poveste de dragoste. Vedeta este curtată de foarte mulți bărbați, dar spune că momentan dragostea nu se numără printre prioritățile sale.

Artista este indisponibilă din punct de vedere emoțional și se concentrează mai mult pe sine și pe planurile din carieră. Carmen de la Sălciua adoră libertatea, dar se gândește serios și la viața în doi, cât și la rolul de mamă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, adevărul despre viața sentimentală

„Mi-am asumat mereu și am vorbit deschis despre trecut, nu mai am nicio legătură cu trecutul, nu mai vreau să fiu asociată cu trecutul, deci am trecut peste. Acum în viața mea nu se întâmplă nimic.

Sunt o femeie curtată, dar indisponibilă. Îmi doresc să fac lucruri pentru mine, iar dragostea nu este o prioritate acum. După ce am depășit trecutul mi-am recăpătat puterea și vreau să țin de ea.

ADVERTISEMENT

Dacă o relație sau o căsnicie nu funcționează, te gândești ce e de făcut. Doar nu poți să fii toată viața singur. Sunt foarte sigură pe ceea ce-mi doresc de la o relație și de la un bărbat și nu voi accepta așa orice om care vine cu vorbe”, a declarat Carmen de la Sălciua într-o emisiune de la Antena Stars, scrie spynews.ro.

Frumoasa cântăreață de muzică de petrecere știe cum vrea să arate bărbatul perfect, dar și ce calități trebuie să aibă cel lângă care vrea să-și petreacă tot restul vieții. Vedeta vrea un partener de viață care să nu aibă vicii și lângă care să se simtă în siguranță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să îndeplinească niște calități și să putem conviețui cu defectele noastre. Să nu fie un bărbat care are vicii, care bea, nu-ți oferă siguranță și nu-ți poți face o familie cu el. Nu-mi doresc să mă căsătoresc de zece ori și nici să am relații peste relații.

Îmi doresc să fiu mămică, dar când voi avea un om potrivit lângă mine, nu doar așa. Copilul trebuie să crească într-un mediu plin de iubire și de susținere”, a completat bruneta, mai arată sursa menționată mai sus.

ADVERTISEMENT