Carmen de la Sălciua a declarat că are planuri mari cu Jador după ce revine de la „Survivor România”, pe care îl susține în cadrul competiției sportive. Nu este un secret pentru nimeni faptul că cei doi au o relație de prietenie foarte bună.

Jador și cunoscuta interpretă de muzică de petrecere au colaborat acum câteva luni și au lansat o piesă care s-a clasat rapid pe primele locuri în trending-ull de pe YouTube.

Din moment ce sunt atât de apropiați, artista îl urmărește pe Jador la reality show-ul de la Kanal D și a recunoscut cât de mult a mișcat-o momentul în care manelistul a primit o scrisoare de la fosta lui iubită, Georgiana.

Carmen de la Sălciua, planuri mari cu Jador după ce se întoarce de la Survivor România 2021: „Este un om special”

Carmen de la Sălciua îl admiră foarte mult pe Jador ca artist și de aceea are planuri mari cu el după ce se întoarce din Republica Dominicană. Bruneta a observat cât de mult o iubește manelistul pe fosta iubită și îi va propune să le fie nașă de cununie atunci când vor face nunta.

„Când se întoarce de la Survivor o să îi propun să fiu printre nașii lui și ai Georgianei de căsătorie. Chiar dacă nu voi avea un partener, cred că voi putea fi printre cei care să îi fie alături, la altar, să îl îndrum spre taina căsătoriei. Știu că el este foarte credincios, asta îmi și place la el, iar la Survivor a dovedit, dacă mai era nevoie, că are un suflet mare, că este un om special.

Și, în momentul în care l-am văzut cum a reacționat la scrisoarea Georgianei a fost clar, pentru mine, că o iubește cu adevărat. Așa că mi-ar plăcea să îi fiu alături și lui, și ei, într-un asemenea moment”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru WOWbiz.ro.

Artista a avut întotdauna cuvinte de laudă pentru Jador după ce au colaborat la melodia lansată în toamna anului trecut. Aceasta a spus că a lucrat foarte bine cu el și că i-a oferit constant o energie pozitivă.

Jador, în lacrimi după ce a citit mesajul de la Georgiana

„Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție. Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas.

Când ai plecat la Survivor, dar de acolo, din toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, i-a transmis Georgiana concurentului de la „Survivor România”, în episodul difuzat de Valentine ‘s Day.

Jador regretă că s-a despărțit de tânără și ar vrea să poată face ceva pentru ca relația lor să meargă în continuare, pentru că are sentimente puternice pentru ea, judecând după cum a izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmat.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

(…) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei”, a spus Jador în cadrul show-ului difuzat la Kanal D.