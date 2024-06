Carmen de la Sălciua răspunde provocărilor familiei Sterp, după ce Getuța s-a folosit de ea s-o umilească pe Daniela Iliescu: „Eu sunt cu dreptatea”

Carmen de la Sălciua s-a trezit pomenită din nou în telenovelele familiei Sterp, cu toate că de ani buni cântăreața nu mai vrea să fie implicată în nicio poveste legată de Culiță ori alți membri ai ”clanului”.

Carmen de la Sălciua reacționează la clipul Getuței Sterp, prin care a lovit în Daniela Iliescu

Zilele trecute, Getuța, sora lui Culiță, s-a filmat în timp ce asculta și fredona una din melodiile cunoscute ale lui Carmen de la Sălciua… O săgeată evidentă către , femeia cu care s-a cuplat după divorțul de artistă!

ADVERTISEMENT

ajuns și la Carmen, căci mai multe persoane au etichetat-o pentru a-și da cu părerea despre gestul făcut de Getuța. De când s-a aflat că Daniela Iliescu nu se înțelege deloc cu mama Geta, dar nu-i pică bine la inimă nici Getuței, apar tot felul de episoade și dezvăluiri despre animozitățile care există în familia hațegană.

Carmen de la Sălciua a declarat, pentru FANATIK, că a aflat despre postarea Getuței. Artista vrea, însă, să fie lăsată în pace, să nu mai fie provocată în niciun fel. Tot ce își dorește acum este să primească banii cuveniți din vizualizările clipurilor realizate cu Culiță, rămase pe canalul de YouTube al manelistului.

ADVERTISEMENT

Armosferă de nuntă! Casă de piatră mirilor de astazi! 💞 Astept haterii să spună ,, si tu mai canti?” cânt special pentru voi! Pupici! 😆 😚

„Le-am transmis prin foarte multe căi să nu mai vorbească urât la adresa mea”

„Mi-a trimis multă lume TikTok-ul ăla și m-au etichetat în comentarii. Eu nu am nicio problemă cu ei, pentru că am dispărut de mult timp din peisaj și ar fi urât să vorbesc despre persoane doar așa… Eu sunt un om cu dreptatea. Eu vreau doar ceea ce mi se cuvine. Le-am transmis pe foarte multe căi să nu mai vorbească urât la adresa mea, atâta timp cât eu nu spun niciodată nicio vorbă. Mi se pare urât. Eu în momentul ăsta am o viață. Am o căsnicie, a trecut deja foarte mult timp”, a reacționat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vedeta muzicii de petrecere ne-a mai spus că nu înțelege, de asemenea, de ce Culiță insistă să se dezică de ea din punct de vedere profesional, având în vedere că s-au ajutat reciproc la început de drum, ba chiar ea a compus multe din melodiile cu care s-au făcut celebri.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua ne-a mai zis că e sătulă să dea în continuare explicații despre fosta ei relație. Reamintirea lucrurilor care s-au petrecut între ea și Culiță sunt deranjante pentru soțul ei, care, fără să vrea, e mereu pus la mijloc în toată povestea.

Carmen, deranjată că fostul soț nu îi recunoaște munca: „Nu trebuie să te dezici atâta, ăsta e adevărul”

„Puteau fi oprite toate speculațiile și comentariile răutăcioase. Astea aduc frustrări. Normal că oamenii tot spun Carmen a fost cea cu care a început… Orice om adună frustrări. Fiecare are drumul lui. Dacă doi oameni nu se potrivesc, nu înseamnă că trebuie să își dea în cap. Nu trebuie să poarte un scandal în mediul online. Nu trebuie să te dezici atâta, ăsta e adevărul.

ADVERTISEMENT

Lucrurile oricum sunt atâtea de vorbite, de clare. Mi se pare urât eu fiind o persoană măritată, îmi iubesc soțul, să îl pun, totuși, în astfel de momente penibile. Eu să stau să vorbesc despre fostele mele relații, care s-au consumat, nu mai contează deloc! Tot ce mi-am dorit am fost să fie dreptate, în ambele părți”, a adăugat Carmen de la Sălciua, pentru FANATIK.

Artista, vacanță în Grecia cu soțul ei, în luna august

Artista își vede de parcursul ei profesional și nu se poate plânge de nimic. Are cântări pe bandă rulantă toată vara. Mai mult, pregătește o mare surpriză pentru fanii ei: „Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt destule evenimente. Acuma o să lansez un colaj de muzică de petrecere pentru vară”.

Cât despre planurile personale de viitor, cântăreața ne-a dezvăluit că va merge într-o vacanță cu soțul ei, Marian Corcheș, undeva în luna august. Au ales deja și destinația: „Probabil voi merge în Grecia cu soțul meu, în august, pentru că atunci sunt concediile și la noi. E post și nu se fac nunți. O să fie jumătate pelerinaj, jumătate concediu”.