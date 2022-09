Carmen de la Sălciua, răzbunare cumplită împotriva fostului iubit! Cântăreața nu mai vrea să îl vadă: ”Mi-a spus că trebuia să mint”

Saxofonistul Nelu Popa, într-un acces de sinceritate, a recunoscut că s-a iubit ani buni cu frumoasa Carmen de la Sălciua, în vremea în care artista nu era cunoscută și nu-l cunoscuse nici pe Culiță Sterp. Dezvăluirile făcute au fost însă de natură să o irite cumplit de artistă. Acum ea nici nu mai vrea să audă de el.

Nelu Popa, concediat sec de Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua și Nelu Popa au fost, cu ani buni în urmă, colegi de trupă și iubiți. ”Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, .

Dezvăluirile lui vin după ce, la 14 ani de când au început colaborarea, el a anunțat-o că, de anul viitor, își va vedea de drumul lui. Doar că, pare-se, Carmen de la Sălciua nu a mai așteptat să se ajungă la termen și, după ce a citit articolul FANATIK i-a pus în vedere să nu îl mai prindă la cântările ei.

”S-a supărat că am spus adevărul, mi-a zis că trebuia să mint presa. M-a dat afară pentru că am fost prea sincer. Și suntem în mijlocul sezonului, normal că sunt supărat. Nu sunt supărat pe presă. Sunt supărat pe ea că nu își asumă ceea ce a fost”, ne-a spus, revoltat, saxofonistul Nelu Popa.

De altfel, din informațiile obținute de FANATIK, Nelu Popa mai avea de cântat alături de Carmen de la Sălciua la cel puțin 15 evenimente până la sfârșitul anului, lucru care se traduce într-o sumă mare de bani pe care saxofonistul o pierde.

Carmen de la Sălciua, despre Nelu Popa: ”Da, ne-am certat. Nu mai colaborez cu el”

Carmen de la Sălciua a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are cu Nelu Popa. Și, fără să ascundă nicio secundă că a fost extrem de deranjată de faptul că el a vorbit despre cum s-au iubit cu ani în urmă, cântăreața a dezvăluit că l-a concediat fără să stea pe gânduri.

”Da, ne-am certat. Nu mai colaborez cu el”, ne-a spus Carmen de la Sălciua. Vizibil deranjată de subiectul abordat, cântăreața a și explicat motivele care au stat la bazele deciziei sale. Și, a recunoscut ea, faptul că saxofonistul a vorbit despre relația pe care au avut-o a pus-o în încurcătură.

”Nu i-am cerut să mintă. Dar sunt niște lucruri care mă deranjează. I-am zis că e frumos ca după atâția ani în care am colaborat nu e frumos să lovești în colega ta, cea alături de care ai mâncat o pâine. El a vorbit foarte frumos despre mine (ironică, n. red.), de aceea au apărut în presă niște chestii, așa, care pot să îți afecteze și viața.

Din cauza asta pot să existe și certuri… Pune-te în locul lui Marian (Corcheș, iubitul ei, n. red.)…”, a mai precizat Carmen de la Sălciua pentru FANATIK. Culmea este însă că, de curând, cei doi , motivând că sunt foarte obosiți.

Carmen de la Sălciua, deranjată de Nelu Popa

În altă ordine de idei, Carmen de la Sălciua a precizat că pentru ea Nelu Popa nu mai există. Asta, culmea, la doar două săptămâni după ce a făcut , deși despărțirea lor – care urma să intre, artistic, în vigoare la sfârșitul anului – era deja anunțată.

”Eu nu vreau să mai vorbesc despre Nelu Popa, pentru mine nu e un subiect. (…) Declarațiile mele nu sunt o răutate. Nu am ce să mai zic, se pare că toată lumea își face dreptate pe Facebook pentru că bărbații nu mai sunt bărbați, iar femeile, la fel.

Toată lumea își face pe Facebook un război. Eu nu vreau niciun război. Îi urez multă sănătate în viitor și multă baftă pe drumul pe care l-a urmat”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru FANATIK.

Între timp, Nelu Popa pare să se replieze artistic, accelerând dezvoltarea proiectului său alături de Simona Boncuț, dar lansând și o serie de colaborări cu alți artiști cunoscuți din zona Ardealului și a Banatului.