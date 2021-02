Carmen de la Sălciua și-a deschis sufletul în fața fanilor: „Am trecut prin multe”

Este una dintre cele mai îndrăgite maneliste ale noului val, lucru dovedit cu vârf și îndesat prin milioanele de vizualizări înregistrate cu fiecare videoclip publicat pe Youtube și ar câștiga fără probleme orice concurs de frumusețe.

La o asemenea „carte de vizită”, ați crede că nu îi mai lipsește nimic. Ei bine, pentru Carmen de la Sălciua, căci despre ea vom vorbi în cele ce urmează, drumul vieții nu a fost întotdeauna lipsit de obstacole.

Privind în urmă, însă, realizează că nu regretă absolut nimic. Nici iubirea pierdută, nici loviturile dure încasate de-a lungul timpului. Nu de alta, dar ce-i al ei e pus deoparte și o știe foarte bine. „Dumnezeu mi-a pregătit ceva bun, sunt sigură de asta”, mărturisește, cu un optimism molipsitor, frumoasa brunetă, pentru heynews.ro.

Carmen de la Sălciua, mai sinceră ca oricând. Totul despre obstacolele pe care i le-a scos în cale viața

„De la un bărbat vreau să fie tandru când am nevoie, să fie stăpân pe orice situație, să găsesc sprijin și ocrotire și mai presus de toate astea să fie un bărbat fidel! Nu poți construi niciodată nimic lângă un om care minte și înşală!

Îmi doresc un partener îndeajuns de puternic, care să aibă curajul să fie așa cum este el, fără măștile pe care noi toți am învățat de mici să le purtăm pentru a fi acceptați și iubiți. Unora le este greu să accepte atunci când au o femeie puternică alături.

Atunci vin complexele, frustrările, dorința de a domina. Din cele mai vechi timpuri femeia era supusă, însă acum lucrurile s-au schimbat puțin. Ea a devenit independentă, capabilă să țină piept problemelor. Bărbații au tendința de a o căuta pe cea care le întărește ego-ul și atunci apare o a treia persoană.

Lângă ea, întâlnirile sunt o plăcere, dar este o plăcere care te face să guști din amărăciune, în timp! Așa că, domnilor, alegeți calea grea, nu dați bir cu fugiții când totul devine greu. Nu dezamăgiți femeile care stau, muncesc, și gândesc cot la cot cu voi pentru o iluzie de moment.

Îmi doresc un bărbat cu care să râd și să am mereu ce vorbi, pe care să îl admir și cu care să mă bucur de viață. Și, pentru mine, o spun sincer, este important să creadă în Dumnezeu, cred că un om fără frica lui Dumnezeu se poate descurca greu și într-o relație”, a dezvăluit Carmen de la Sălciua.

În ciuda experiențelor dificile de care a avut parte, frumoasa brunetă recunoaște că nu o încearcă deloc regretele. Ba chiar găsește puterea să meargă mai departe, cu speranța că Soarele va răsări într-o bună zi și pe strada ei.

„Dacă stau să mă gândesc și să le pun toate cap la cap… nu am niciun regret! Viața-i prea scurtă ca să mai am timp de regrete! Mi-a fost pusă în spate o cruce pe care trebuie să o duc și asta e!

Toate momentele grele vin să îți aducă într-un final schimbarea ta ca om! Nu regreta nicio zi din viața ta. Cele bune îți aduc fericire, cele rele îți aduc experiență, cele foarte rele te învață lecții prețioase și cele foarte bune îți construiesc amintiri.

Experiențele negative dar și bucuriile au influențat puțin câte puțin și au transformat un simplu om într-o femeie de succes! Ca să te facă fericit Dumnezeu întâi te frânge în bucăți!

Am trecut prin multe, dar am avut curajul să mi le asum, să le disec, să mă împac cu ele, să merg mai departe. Și tare mă bucur că am avut tăria de a o face, pentru că n-a fost un drum simplu.

Atunci când conduc și ascult muzică am timp să îmi reproșez ce ar fi fost bine să fac sau ce urmează să fac! Muncesc pentru darul ăsta pe care mi l-a pus Dumnezeu în gât!

Aleg mereu calea cea mai grea pentru că mereu m-a dus la realizări! Nu am renunțat la mine, cu mici excepții, și întotdeauna m-a preocupat echilibrul meu emoțional și mental. Astăzi sunt o femeie mult mai puternică, matură, și echilibrată.

Am încercat pe cât posibil să fac parte din două lumi și mi-a reușit! Sunt și un om simplu dar sunt și un om înconjurat de complicații, haos, agonie, extaz! Toate astea îmi țin sufletul viu! Trăiesc cu pasiune, iubesc cu pasiune și fac totul din pasiune”, a mai spus Carmen de la Sălciua.