Carmen de la Sălciua surprinde cu un nou hit. Artista, transformată radical în cel mai nou videoclip

Carmen de la Sălciua își surprinde fanii cu o nouă piesă de senzație,intitulată ,,Minim doi”, în colaborare cu Karym. Noua melodie vine la pachet cu un videoclip inedit, care are la bază o poveste de dragoste neobișnuită.

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică de petrecere. După ce a cucerit topurile cu piesa cântată alături de Jador, artista este hotărâtă să ajungă în trending cu o nouă piesă.

Se pare că 2020 a fost un an bun din punct de vedere profesional pentru Carmen de la Sălciua , artista având parte de proiecte de excepție, care i-au adus venituri substanțiale.

Carmen de la Sălciua a lansat o nouă piesă, în colaborare cu artistul Karym

Săptămânile trecute, Carmen de la Sălciua i-a anunțat pe fani că se pregătește intens pentru videoclipul celei mai recente piese, ,,Minim doi”, în colaborare cu artistul Karym. Astăzi, melodia mult așteptată a fost lansată, iar anunțul a fost făcut chiar de către artistă pe pagina sa de Facebook.

“Minim doi “ e aici !

Le mulțumesc celor care s-au ocupat de proiectul asta frumos și sper sa fie încă o colaborare care va fi primită bine de voi cei care ne iubiți !

O întreaga echipa a stat in spatele acestei melodii și acum voi decideți dacă merita adusă acolo in vârf !

Va iubim și va mulțumim”, a scris aceasta în dreptul videoclipului de pe YouTube.

La începutul lunii, Carmen a postat fotografii cu ea îmbrăcată într-o costumație de senzație, la un conac, călare pe un cal, iar imaginile au stârnit interesul internauților. Conform spuselor brunetei, intriga clipului este una interesantă, aceasta interpretând rolul doamnei de la fermă, care se îndrăgostește de fermier, iubirea dintre ei fiind una imposibilă.

,,Am început filmările pentru clipul “Minim doi “ in colaborare cu @karym.official !

In acest clip voi juca rolul doamnei de la ferma care se îndrăgostește de fermier…mai multe nu va spun dar abia aștept sa vedem împreuna rezultatul ❤️”, a declarat fosta soție a lui Culiță Sterp.

Cadrele din videoclip sunt de poveste, iar piesa se anunță a fi un real succes, de vreme ce reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Internauții i-au felicitat pe artiști pentru colaborarea surprinzătoare, așteptând alte piese de acest gen.

“Trebuie sa acceptăm și să ascultăm glasul inimii, sa acceptam si sa imbratisam dragostea pentru a fi fericiți. Dacă rămânem captivi in prejudecăți acel foc care arde în interiorul nostru nu va face nimic altceva decat sa ne distruga din interior… acele sentimentele inabusite, ascunse și puse undeva într-un colț departe în sufletul nostru nu fac bine niciodată. Dacă ar fi sa descriu mesajul piesei intr-un cuvant, acela ar fi “asumare” (…) De cand e omul pe pamant muzica a fost un aspect important din viața lui. Trăim vremuri istorice și realizam în aceste momente mai mult ca niciodată că nu suntem doar carne și oase, avem emoții, sentimente … etc. Și la fel ca doctorii în aceste zile greu încercate venim în ajutorul oamenilor pentru a-i ajuta sa treaca mai ușor peste acest moment dificil din viața fiecăruia. Muzica vindeca, iar acolo unde nu poate vindeca cel puțin ajuta.”, a mărturisit Karym despre piesă.