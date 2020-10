Carmen Grebenișan, detalii despre iubitul ei. Cum a convins-o Alex Militaru să se mute împreună

Carmen Grebenișan (27 de ani) și Alex Militaru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de jumătate de an, relația lor începând la scurt timp după încheierea filmărilor pentru „Asia Express” unde roșcata a fost concurentă. Cei doi au fost timp de 3 ani doar prieteni, însă izolarea cauzată de pandemie i-a apropiat.

Frumoasa influenceriță și tânărul din Pitești și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, motiv pentru care în scurt timp au ajuns să se mute împreună. Vedeta a mărturisit că totul a început de la o simplă glumă, însă în cele din urmă s-a transformat în realitate.

Celebra vloggeriță și partenerul ei de viață, de profesie farmacist, și-au achiziționat o vilă de lux în Capitală, relația amoroasă ajungând în punctul în care Carmen Grebenișan chiar a fost cerută în căsătorie. Evident, răspunsul a fost un „DA” sincer și răspicat, cuplul fiind în culmea fericirii.

Carmen Grebenișan, informații despre partenerul ei de viață, Alex Militaru

„Pot spune că pandemia a avut un impact pozitiv asupra noastră și asupra schimbărilor care au avut loc în relația noastră. Această perioadă ne-a apropiat enorm, fiindcă am fost obligați să stăm în aceeași casă, mai ales că eram la începutul relației și totul a decurs atât de fluid.

Nu cred că se puteau lega lucrurile mai bine de atât. Absolut fiecare detaliu s-a întâmplat cu un anumit scop, ca să ajungem aici, acum.

Propunerea a venit din partea amândurora, mai exact el mi-a propus asta în momentul în care eu i-am zis că va trebui să plec mai des pe la mine, ca să schimb hainele. Iar el a spus să-mi aduc mai multe haine la el acasă, chiar dacă nu este destul loc…

Nu cred că este undeva destul loc pentru ceea ce am eu. (râde) Și așa a venit propunerea din partea lui să ne mutăm împreună, a fost mai degrabă o glumă, vă dați seama că nu am vorbit serios în momentul acela”, a mărturisit roșcata într-un interviu pentru viva.ro.

Fosta concurentă de la Antena 1 a povestit că a început să se uite după locuințe mai mult din lipsă de activitate. Așa au ajuns să găsească o casă pe gustul lor pe care au achiziționat-o fără să stea prea mult pe gânduri, mai ales că avea un preț acceptabil.

„Dar, fiind în pandemie și neavând atât de multă activitate, am început să ne uităm împreună la tot felul de case, care mai de care mai mari și mai scumpe, doar așa, din entuziasm, din plăcere.

Și așa am dat peste căsuța noastră, pe care am găsit-o la un preț mult mai mic decât ar fi fost în mod normal, având în vedere perioada în care ne aflam, așa că ne-am decis s-o vizionăm și aceea a fost”, a completat vedeta.