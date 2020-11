Carmen Grebenișan a anunțat pe rețelele de socializare că ea și proaspătul ei logodnic au fost diagnosticați cu noul coronavirus și au intrat în izolare pentru două săptămâni.

Fanii lui Carmen Grebenișan au primit o veste proastă din parte vedetei, care a confirmat faptul că a fost infectată cu Covid. Conform spuselor roșcatei, ea și iubitul ei au făcut testul după ce au avut niște dureri de cap neobișnuite.

Deși era o vloggeriță îndrăgită, celebritatea acesteia a crescut după ce a participat alături de prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan, în cadrul emisiunii Asia Express.

Carmen Grebenișan și iubitul său au Covid-19. ”Suntem printre cei norocoși”

Carmen Grebenișan și-a uimit urmăritorii de pe Instagram, după ce a anunțat că ea și logodnicul ei s-au infectat cu Covid. Cu toate acestea, vedeta nu este tristă, pentru că urma o perioadă în care trebuia să se vadă cu multe persoane, pe care le-ar fi pus în pericol.

Fiind o fire optimistă, Carmen I-a îndemnat pe susținătorii ei să nu se îngrijoreze în privința stării ei de sănătate, deoarece nu prezintă simptome îngrijorătoare și se simte bine și în siguranță în izolare.

Zilele trecute, Carmen și Alex Militaru, iubitul ei, s-au confruntat cu dureri de cap persistente, motiv pentru care au decis să facă testul. Au primit rezultatul în 24 de ore și, din fericire, suferă de o formă ușoară a bolii.

„De dimineață ne-am trezit cu niște simptome mai ciudățele așa că mergem să ne facem testul de COVID-19. (…) Nu știm sigur dacă este asta, dar, mă rog, simptomele sunt diverse. Pe mine mă doare capul foarte tare și mă ustură pielea corpului ca și cum urmează să am temperatură.

Recunosc momentul ăsta. Momentan nu am temperatură. Alex are o temperatură mai ridicată decât a mea, dar nu poate fi considerată temperatură. Pe el îl dor toate. Nu se simte prea bine. Acum să vedem. Poate este și gândul ăsta că noul coronavirus este peste tot și s-ar putea să-l ai. Poate ni se pare. Oricum ar fi, cel mai importat este să vă faceți testul cât mai repede dacă aveți și minimum de simptome”, a declarat Carmen, înainte de a face testul.

Ulterior, prin intermediul unei serii de filmulețe, Carmen le-a mărturisit internauților că ea și Alex au fost confirmaţi pozitiv la infecţia cu SARS-COV-2.

,,Noi suntem pozitivi. Am aflat asta miercuri și suntem destul de norocoși că nu avem simptome mai deloc, sau cel puțin nu puternice. Două zile ne-a durut capul. Nu ne curge nasul, nu tușim, mă rog, eu nu tușesc, Alex tușește de obicei! Suntem printre cei norocoși, avem niște simptome minore. Am avut un discomfort la nivelul pielii. Temperatura am avut 36,2. Eu am mereu temperatura corpului destul de scăzută.”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

„Update, mi-am pierdut mirosul cu nara dreaptă. Da, nara dreaptă nu mai funcționează, doar stânga, asta e ciudat! Dar îmi doresc să nu se agraveze prea mult, nu știu, eu sunt, de obicei, agitată de fel, sunt foarte pozitivă, fac mișto de orice, fac caterincă. Oricum n-am cum să schimb situația asta, nu? Vedem ce o fi!”, a adăugat vedeta recent.

După cele 14 zile, cei doi vor repeta testul, iar, dacă rezultatul este negativ, vor reveni la activităţile lor obişnuite.