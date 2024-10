Carmen Grebenișan vorbește despre noua ei relație cu Cristi. Când s-au cunoscut și ce planuri au pentru viitor?

Când s-a cunoscut Carmen Grebenișan cu noul iubit, de fapt? Blondina dezvăluie detalii despre viața ei amoroasă.

Carmen Grebenișan și-a deschis inima către o nouă relație, lăsând în urmă trecutul și divorțul de Alex Militaru. Deși nu se știu prea multe despre actualul iubit, Cristi este bărbatul care i-a furat inima și i-a adus zâmbetul înapoi pe buze. Recent, blondina a povestit cum a început totul între ei.

Deși relația lor este relativ nouă, Carmen și Cristi se cunosc de mai multă vreme, chiar ani buni de zile. Totuși, povestea lor de dragoste a început să prindă contur doar după ce Carmen a încheiat divorțul de Alex Militaru.

În prezent, influencerița pare mai fericită ca niciodată alături de bărbatul misterios și spune că simte o conexiune profundă „la nivel energetic”.

Într-o apariție la emisiunea lui Cătălin Măruță, este originar din România, dar locuiește în America, acolo unde și lucrează. Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției la Cluj-Napoca.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit

Carmen Grebenișsan despre relația la distanță cu Cristi

Cu toate acestea, ca în orice poveste de dragoste, există și provocări. Principalul obstacol în calea fericirii lor este distanța.

Carmen a recunoscut că nu crede prea mult în relațiile la distanță, dar este dispusă să călătorească des peste Ocean ca să fie alături de iubitul ei.

Din fericire, munca îi permite să lucreze de oriunde, așa că

„Nu cred că rezista o relație la distanță. Nu știu cum rezista la unii, dar nu cred că ar rezista la mine. O sa iau în considerare posibilitatea de a jongla cu continentele. El lucrează în America, dar eu sunt atât de flexibilă cu ceea ce fac încât cred că pot să o fac de oriunde.

Sunt deschisă la aventuri, la lucruri noi. Nu cred că vrea nimeni să se mute de tot undeva. Se poate orice dacă vrei. E greu, dar nu imposibil. Am impresia că ne cunoaștem de mai demult. E o înțelegere între noi mai departe de cuvinte, la nivel energetic”, a mai povestit Carmen Grebenișan.