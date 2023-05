Carmen Harra anunță apocalipsa economică: “O să ne mintă, nu au altă variantă”

este una dintre cele mai cunoscute prezicătoare de la noi. Și-a căpătat notorietatea datorită previziunilor care, în general, s-au adeverit. A avertizat ca va urma o pandemie, un război, iar acum susține că va urma o prăbușire economică uriașă.

Carmen Harra avertizează în legătură cu problemele economice devastatoare

Cunoscuta prezicătoare a oferit un interviu în care a dezvăluit că una dintre problemele majore ale omenirii va fi criza economică. În opinia ei, oamenii își vor pierde locurile de muncă, șomajul va crește, economia va fi la pământ.

ADVERTISEMENT

“Am vorbit despre colapsul bancar de vreo 20 de ani, când părea absolut imposibil. Iată că au venit vremurile acestea. O să vedem schimbări foarte mari, în special în anii care urmează.

Din vara acestui an, până în 2029 se va schimba sistemul monetar. Acest sistem este afectat grav de o perioadă, dă semne de îmbătrânire. Trebuie revigorat, transformat, schimbat”, susține Carmen Harra citată de .

ADVERTISEMENT

Carmen Harra: “Nu vom mai avea decât o singură monedă electronică”

este de părere că monedele reale vor dispărea definitiv de pe piață. Astfel, întreaga lume va folosi o monedă unică virtuală.

“Cât de imposibil pare, noi nu o să avem un viitor dolar, euro sau lei. O să avem o altfel de monedă. Nu vor mai exista bani de hârtie. Acestea sunt lucruri pe care noi le-am creat și așa cum le-am creat trebuie să le transformăm.

ADVERTISEMENT

Vom avea o monedă universală, electronică. Gândiți-vă să aveți altfel de forță economică, unde valoarea muncii voastre să nu se piardă, ci să crească în timp. Aici vom ajunge, toată lumea își va scoate banii din bănci”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra susține că România va fi cea mai afectată financiar: “O să ne mintă”

Mai mult,cunoscuta prezicătoare crede că în vara aceasta și bănci din România vor fi afectate. În plus, inflația va crește de la an la an și “În România, în vara anului ăsta, o să vedem băncile că intră în acest fenomen. Fenomenul, în general, s-ar putea să dureze o perioadă lungă, iar lumea se va îngrijora. Vor exista analiști economici care o să vă mintă în față. O să vă spună cum totul e bine și cum totul este sub control.

ADVERTISEMENT

O să ne mintă, pentru că nu au altă variantă, nu vor să creeze panică. Vor să dea sentimentul că e ceva ce se poate controla. Dacă se putea controla, controlau inflația.

ADVERTISEMENT

Iată că oricum au încercat să o controleze, e mai rea ca oricând și continuă să fie tot mai rea. Banii ar trebui să fie cheltuiți, investiți. Acum, dacă îl ținem la ciorap, el de la o zi la alta își vor pierde din valoare. Fiți atenți și la criptomoneda aceasta, căci aici vor fi probleme”, a explicat Carmen Harra.