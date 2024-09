Kamala Harris sau Donald Trump? Carmen Harra, verdict ”spiritual” despre alegerile din SUA: ”Nu bați un Dragon în Anul Dragonului”

Carmen Harra are deja răspunsul la întrebarea care ține în tensiune întreaga planetă: Kamala Harris sau Donald Trump. Românca spune că ”zarurile au fost aruncate” pentru unul dintre candidați.

Carmen Harra explică de ce va câștiga Kamala Harris în fața lui Trump. Succesul îi e scris în zodiacul chinezesc

de dezvoltare personală, stabilită de ani buni în America, a urmărit cu atenție dezbaterea care a avut loc între Kamala Harris și Donald Trump pe 10 septembrie, transmisă de ABC News și preluată de întreaga planetă.

dar și a majorității celor care au privit cu atenție , Harris a ieșit învingătoare fără drept de apel. În exclusivitate pentru FANATIK, Carmen i-a analizat pe cei doi și ne-a explicat și cum a ajuns să o cunoască pe vicepreședintă în anul 2019.

„Este un an feminin. L-a bătut rău de tot”

„Kamala a fost din multe puncte de vederii în topul discuției și l-a bătut cu propriile teme, cu propriile argumente. El răspunde prost la provocări, când e vorba de egoul lui, sare în sus. Ea l-a provocat și l-a bătut rău de tot. În toate statisticile se arată că ea a câștigat dezbaterea cu peste 60%.

Problema este, dacă te uiți dintr-un punct spiritual, ea este Dragon (n. red.: în zodiacul chinezesc) și nu poți niciodată să bați pe cineva Dragon în Anul Dragonului. Eu am spus la un podcast făcut de Comedy Central, în februarie, și m-au întrebat între Biden și Trump cine ajunge și am zis că niciunul. Am zis că ăsta e un an feminin în care Trump trebuie să meargă contra unei femei, nu contra unui bărbat. În februarie nu se știa că dispare Biden, nimic în genul ăsta.

„E un narcisist din ăsta malign. Românii îl iubesc și n-am să înțeleg de ce”

Ea l-a înlocuit și pierde în fața femeilor. Toate încercările lui sunt cu femeile. A pierdut și legal și cu aia care îl acuza de hărțuire. El are de pătimit din cauza femeilor, pentru că a fost mereu abuziv, atâtea neveste și atâtea încurcături.

Dacă o luăm spiritual, ea câștigă în fața lui. Nimeni nu se gândește că 2024 e an feminin, are energie feminină. Femeia e avantajată în fața bărbatului. Întâi am crezut că e Hillary, dar uite că n-a fost ea, deși ea a câștigat, în teorie, nu el, dar de data asta el e halit. Românii îl iubesc pe Trump și n-am să înțeleg de ce. El e un narcisist din ăsta malign. Nu zice nimeni că n-a făcut economia să fie bună, dar are probleme mentale foarte grave, plus că are aproape 80 de ani. Ce să mai facă la vârsta asta? Să mai lase și pe alții”, a declarat Carmen Harra despre Kamala Harris și Donald Trump, pentru FANATIK.

De ce nu divorțează Melania de Donald Trump, deși e acuzat că e abuziv cu femeile: „N-are voie să respire”

Întrebată care este motivul pentru care Melania stă alături de Trump, având în vedere profilul pe care ni l-a creionat, mai ales că s-a zvonit că, la un moment dat, ar fi vrut să îl părăsească, Harra a dat verdictul. E de părere că Melania e ținută din scurt și că ar avea multe lucruri de spus, doar că îi este teamă.

„E vai de capul ei, atât pot să spun! N-aș vrea să fiu în pielea ei. Ce-i în inima ei… Dacă mișcă în front, e vai de capul ei. N-are voie să respire. A venit și la evenimentul ăla al lor, cu republicanii, și n-a scos un cuvânt. Cum se simte femeia aia care, ea era gravidă, iar el s-a dus cu două prostituate?

Eu eram în New York, eram la un eveniment și eram cu un taximetrist și râdea ăla. L-am întrebat, domnule, dar de ce râzi, și mi-a zis că luase o prostituată de la Trump și nu înțelegeam de ce râdea. Mă rog, nu mai contează ce mi-a zis, dar ca idee… El are de pătimit din cauza femeilor”, ne-a mai spus Carmen Harra.

Cum a fost întâlnirea dintre Carmen Harra și Kamala Harris: „M-a luat în brațe”

În continuare, Harra a spus cum a fost întâlnirea ei cu Kamala Harris. Cele două au nimerit la un eveniment în anul 2019 și au schimbat câteva vorbe. Cum s-a purtat democrata cu celebrul psiholog român?

„Kamala a fost foarte drăguță, foarte fermă, foarte fair-play, dintr-o bucată. A fost directă la subiect. Am vorbit cu ea despre un eveniment pe care-l făcea Leonardo DiCaprio în California, organizat de o prietenă de-ale mele.

Era un eveniment din ăsta să salvăm planeta, care trece prin toate transformările astea climatice, pe care eu le resimt în Florida. M-a strâns de mână, m-a luat în brațe, a fost extraordinar de drăguță. Dar de atunci nu am mai văzut-o, nu am mai fost la evenimente unde era și ea”, ne-a dezvăluit Carmen Harra.