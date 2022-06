Carmen Harra îi dă o veste proastă Biancăi Drăgușanu: ”Nu are nicio reținere în relația asta”

Celebra cititoare în stele îi dă o veste proastă fostei asistente, despre care crede că repetă greșelile pe care le-a făcut în trecut cu ceilalți parteneri de viață. Vedeta în vârstă de 67 de ani consideră că blondina și-a pierdut șansa.

Carmen Harra comentează relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău: ”Nu prea îi dau șanse”

Carmen Harra crede că Bianca Drăgușanu are numeroase profunde, nerezolvate. Din păcate, fosta prezentatoare de la Kanal D ar avea soarta împotriva ei pentru că a pierdut șansa unei povești de dragoste perfecte, cea cu Victor Slav.

„A fost vreun bărbat, până acum, pe care l-a ținut Bianca cu adevărat? Ea a avut o șansă, la un moment dat, să aibă un bărbat bun în viața ei, care este tatăl copilului ei. A pierdut șansa asta și a rămas cu niște karme, foarte profunde, nerezolvate.

Karmele astea se reflectă în relațiile ei următoare. Nu prea îi dau șanse! Aș vrea să-i dau șanse! E o fată frumoasă, o fată drăguță, o fată care a luptat să ajungă unde a ajuns, dar nu-i dau șanse cu Bădălău din foarte multe puncte de vedere. Este o relație temporară.

Este o relație în care, din nefericire, face aceleași greșeli pe care le-a făcut cu Victor Slav, pe care le-a făcut și cu alții înainte. Nu are nici susținere în relația asta. Relația asta merge pe ceea ce se numește chimie, dar chimia dispare!

Vine un moment în care chimia nu mai funcționează. Relația asta nu are fundația să meargă în viitor!”, a declarat Carmen Harra în emisiunea Online Story, prezentată de Cornelia Ionescu, scrie .

Carmen Harra: ”Fiecare scandal creează o ruptură undeva”

Carmen Harra a mai adăugat că Bianca Drăgușanu este o femeie frumoasă, dar care nu are încredere în ea. are o nesiguranță incredibilă și încearcă să compenseze lipsurile din viața personală cu lucruri efemere.

„Fiecare scandal creează o ruptură undeva și încet, încet, se tot rupe conexiunea și, când încerci s-o lipești, pare că ai realizat ceva, dar, în timp, aceste nenumărate certuri duc la o ruptură totală.

Dacă nu învățăm de ce am divorțat, de ce am rămas cu copil și nu mai sunt cu tatăl copilului, de ce am trecut prin atâtea relații nereușite și nu-mi pun eu întrebarea, și n-am un moment de dialog cu mine, ca să nu repet aceleași lucruri.

Rezultatul este același și rezultatul este prost, pentru că ne separăm, mai devreme sau mai târziu”, a mai completat clarvăzătoarea, în aceeași emisiune.