Carmen Harra, previziuni pentru 2025: “Apar extratereștri, o să vedem lucruri uluitoare”

La început de an, Carmen Harra a venit cu cele mai importante previziuni. Ce a spus clarvăzătoarea despre anul care tocmai ce a început și la ce ar trebui să ne așteptăm de la 2025.

Ce spune Carmen Harra despre 2025 și care vor fi principalele evenimente care îl vor marca

Carmen Harra nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare, iar previziunile sale s-au materializat în majoritatea cazurilor.

Acum, la început de an, și, din păcate, nu a venit cu vești prea bune. Potrivit declarațiilor sale, 2025 va fi un an cu multe tensiuni. Peisajul noului an va fi completat și de evenimente mai puțin plăcute pentru umanitate, precum un război mondial.

”2025 are cifra 9 și asta înseamnă încheiere. Universul ne arată că lucrurile se repetă. Tot ce se întâmplă sub 9 nu se termină bine. 2025 vine cu niște situații extraordinar de zbuciumate. Pericolul unui război mondial este evident.”, a spus Carmen Harra, la

De asemenea, Carmen Harra a spus că în 2025 ar trebui să ne așteptăm la ”ființe care nu sunt de pe pământ”. Chiar dacă previziunile nu sunt deloc pozitive, clarvăzătoarea ne îndeamnă să privim și partea plină a paharului și să nu fim 100% negativiști.

În 2025 vor apărea extratereștri, potrivit clarvăzătoarei

Potrivit lui Carmen Harra, 2025 va fi un an marcat și de descoperiri în medicină. Ba mai mult, se pare că , iar soarta tuturor stă în mâinile celor care conduc lumea.

”În 2025 apar extratereștri, tot felul de obiecte în aer. Vom face progrese în domeniul medicinei, terapiei genetice, cancerului, o să vedem lucruri absolut uluitoare. Trebuie luate decizii corecte de cei care conduc lumea. 2025 fiind anul Șarpelui, înseamnă o regenerare.”, a mai declarat clarvăzătoarea, potrivit sursei menționate.

Până acum, Carmen Harra a venit cu preziviuni despre unele dintre cele mai importante evenimente. În majoritatea cazurilor s-a demonstrat că a avut dreptate, iar lucrurile s-au desfășurat așa cum a prezis ea.

Unele dintre cele mai recente previziuni făcute de Carmen Harra au vizat alegerile prezidențiale de anul trecut. Clarvăzătoarea a vorbit despre un candidat surpriză, dar și despre cât de mult va agita acesta apele.

”Chiar spuneam că poată să apară un candidat neașteptat. Va apărea o femeie la care nu se așteaptă nimeni, iar aceste lucruri s-au adeverit. Apare altcineva, avem noi surprize. Ieșirile în stadă vor continua.”, a mai spus Carmen Harra, la