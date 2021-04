Carmen Harra, previziuni tulburătoare despre Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă: “Mă îndoiesc că trec peste această cumpănă”

Clarvăzătoarea Carmen Harra a analizat destinele artiștilor Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu care se luptă pentru viață pe patul de spital, de câteva săptămâni, și a făcut predicții tulburătoare despre șansele acestora de însănătoșire

În direct din America, celebra clarvăzătoare română Carmen Harra a oferit câteva predicții despre destinul celor două vedete de la noi, greu încercate în această perioada.

În emisiunea Exclusiv VIP de la Prima Tv, Carmen Hara a analizat codul vieții artiștilor Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu care se află în stare gravă în spital, după ce au fost diagnosticați pozitiv cu COVID-19.

Carmen Harra, despre Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă: “Mă îndoiesc că vor trece peste această cumpănă”

„Codificarea lui este 7. Câți ani are? 70. Din nou trece printr-o cumpănă foarte mare, putem doar să ne rugăm. Longevitatea lui nu bate de 70 și ceva de ani. În codul lui nu există energia să îl treacă de această vârstă. Sper că el să treacă peste această cumpănă, dar mă îndoiesc”, a spus Carmen Hara despre șansele de însănătoșire ale lui Nelu Ploieșteanu.

Aceasta a făcut și predicții legate de viitorul celebrei cântărețe Gabi Luncă, internată în spital după infectarea cu COVID 19.

„Dacă ne uităm la codul vieții observăm o cumpănă la 83 de ani și atât are ea acum. Codurile divine ne arată când avem cumpene, ne arată cât trecem prin viața asta. Gabi Luncă are o cumpănă foarte puternică, ar putea trăi până la 87 și nu putem decât să sperăm”, a spus la Exclusiv VIP.

Carmen Harra, despre pandemia de COVID-19: “Este doar începutul unor mutații incredibile”

Deși pandemia de COVID este pe final, potrivit spuselor celebrei prezicătoare, omenirea nu își va reveni prea curând.

„COVID 19 generează o tulburare în lumea internațională. România este pe străzi așa cum am anticipat acum 2 ani de zile și acesta este doar începutul unor mutații incredibile care vor avea loc nu doar în România ci și în întreaga lume. În America s-a vaccinat un număr impresionant iar rata morții este neschimbată. Ce altceva se întâmplă? Nu știm. Acest COVID și-a pierdut din intensitate, dar oamenii mor în continuare. Pe parcursul acestui an il vom socate din noi, începem să nu ne mai fie frică. Acest vaccin înseamnă un gând colectiv, al umanității că există ceva ce ne va salva. Vom reveni pe parcursul acestui an la normal. Însă este anul revoluțiilor, 2021. An de revoltă care declanșează un șir de mutații de 12 ani în istoria omenirii”,a declarat Carmen Harra la Exclusiv VIP.

Carmen Harra: “Ilie Năstase divorțează și o să rămână singur. Destinul vorbește înainte de toate”

Intrebată de Cristi Brancu despre divorțul lui Ilie Năstase de actuala lui soție, Carmen Harra nu a avut vești prea bune pentru fostul tenismen.

„Ilie Năstase divorțează de soția lui de acum așa cum a divorțat de toate. I-am spus că va divorța și de cea de dinainte. El nu stă prea mult într-o relație, este genul de om care trece prin multiple căsătorii, codificarea lui nu îl ajută să rămână cu cineva pe durată lungă. Va rămâne singur. Destinul vorbește înainte de toate, deși el încearcă.”, a spus Carmen Harra.