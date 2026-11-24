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Invitată în emisiunea Furnicuțele, de la Antena 1, Carmen Negoiță, a atins mai multe subiecte delicate. Femeia de afaceri a spus adevărul despre divorțul de fostul patron de la Dinamo, Ionuț Negoiță, cu care a fost căsătorită mai bine de un deceniu.

De ce au divorțat, de fapt, Carmen și Ionuț Negoiță

Ionuț Negoiță (52 ani) a fost acționar majoritar la FC Dinamo București începând cu anul 2013. În timpul mandatului a încercat să reorganizeze clubul și să-l redreseze financiar. Cel mai bun an al său a fost în 2017, însă trei ani mai târziu lua decizia să renunțe. Acum, este .

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Fostul patron a discutat despre motivul pentru care întârzie construirea noului stadion. De asemenea, a ieșit la iveală , care s-a stins din viață la 76 de ani. În plus, fosta parteneră de viață a dezvăluit abia acum de ce a ales să pună capăt mariajului cu acesta.

Cunoscutul om de afaceri și Carmen Negoiță (46 ani) au trăit o frumoasă poveste de dragoste din care au rezultat doi copii. Ingrid (24 ani) și Harold (22 ani) sunt urmașii cuplului care a pus punct căsniciei în anul 2010. Influencerița a punctat faptul că a ales să iasă din relația de dragoste pentru că nu se simțea tocmai în largul ei.

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A subliniat că dorința de a-și continua studiile și de a obține permisul de conducere au contat enorm pentru ea. Din păcate, aceste doleanțe au creat numeroase tensiuni în căsnicia care a avut o durată de 11 ani. Carmen Negoiță a mai transmis în cadrul emisiunii Furnicuțele, moderată de Cătălin Măruță, că aceste lucruri au marcat legătura amoroasă. Credea că este un pas firesc în dezvoltarea personală, însă partenerul de viață era de cu totul altă părere. „Nu știu dacă eram eu absurdă că am vrut să-mi termin școala și să-mi iau permisul”, a explicat fosta concurentă de la Asia Express, conform .

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Cât de tare a afectat-o eticheta de „fosta soție a milionarului”

În aceeași emisiune moderatorul i-a adresat o întrebare sensibilă vedetei. Cătălin Măruță a vrut să știe cât de mult a afectat-o, de fapt, pe Carmen Negoiță eticheta primită din partea presei. A fost numită „fosta soție a milionarului”, care face referire la relația cu fostul patron de la Dinamo, Ionuț Negoiță. Influencerița a spus că această titulatură a ambiționat-o. A determinat-o să arate că este o persoană independentă care se poate descurca singură. Ce-i drept, în momentul de față este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online. Ea activă în zonele de lifestyle, modă și călătorii. În plus, vedeta este antreprenoare, având mai multe afaceri în care sunt implicate și câteva rude, cum ar fi mama și sora sa. Acestea sunt pe segmentul de import de acoperitoare de sol (precum mochetă, parchet, LVT și linoleum) și preparate raw-vegan.

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Totodată, vedeta deține și un rol de managing partner la Pro Confort Distribution Carpet. Mai mult, a predat cursuri legate de healthy fast cooking. Carmen Negoiță a avut diverse activități în zona de beauty și fashion și mai multe apariții pe micile ecrane. A participat la Asia Express împreună cu sora ei mai mică, Andreea.