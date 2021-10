Carmen Negoiță, reacție neașteptată după eliminarea de la Bravo, ai stil: „Nu era de mine”

Carmen Negoiță este a doua concurentă eliminată de la Bravo, ai stil, după cântăreața Nicoleta Nucă. Fashionista și-a dorit în ultimele două săptămâni să plece, iar dorința ei s-a reflectat în voturile telespectatorilor.

Carmen a ieșit în față cu Sensy și Ioana Filimon, cele două trecând mai departe căci au fost mai votate decât ea de public.

Fosta concurentă a postat niște filmulețe pe Instastory în care îi surprinde destul de mult pe fanii emisiunii. Carmen spune că această emisiune nu era pentru ea, deși a precizat încă de la început că știe la ce se înhamă.

Carmen Negoiță, primele declarații după eliminarea de la Bravo, ai stil

De altfel, în ultimele două săptămâni, Carmen a jonglat cu ideea de a pleca sau a rămâne, fapt pentru care a fost taxată de fete, dar și de public.

„Sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție, chiar dacă nu am putut spune multe în acele momente. Sunt foarte mulțumită pentru că am părăsit competiția. Chiar nu cred că era de mine”, a mărturisit Carmen pe .

Vedeta a mai spus că motivul pentru care s-a dat peste cap în ultimele ediții, încercând să aducă ținute bune a fost sprijinul necondiționat pe care i l-au oferit fanii ei.

Mesajele frumoase, de încurajare, primite de la internauți au făcut-o la un moment dat să se răzgândească. Cea mai bună decizie pentru ea a fost, în cele din urmă, să plece din concurs.

Ruxi și Pamfile, preferatele telespectatorilor

Gala eliminatorie din 16 octombrie a avut ca temă Sport Couture. Fetele au trebuit să prezinte anumite ținute de sport, reinterpretate într-o variantă mai modernă.

Cea care a câștigat gala în urma notelor acordate de jurați a fost Otniela. Concurenta a primit 5 pe linie. Un punctaj foarte mare a luat și Mădălina Pamfile. Juriul a preferat să îi ofere în cele din urmă Otnielei titlul de învingătoare a serii.

Cu privire la voturile telespectatorilor, s-a situat și de data asta pe primul loc, cu puțin peste 34% dintre voturi.

Pe locul doi, surpriză! Sensy a fost detronată la SMS-uri de Mădălina Pamfile, care a fost votată de 17,6% dintre telespectatorii care urmăresc acest concurs de modă.

Emisiunea Bravo, ai stil este difuzată de miercuri până vineri de la ora 22:30 și sâmbătă de la ora 22:00.