Carmen de la Sălciua vrea să se mărite cu iubitul... însurat. Soția înșelată o avertizează: ”Este pe interes, numele ei îl atrage”

Carmen de la Sălciua s-a trezit în mijlocului unui scandal uriaș, cu iz de amantlâc, ea iubindu-se cu un bărbat căsătorit și a cărui soție, Bianca, i-a lansat artistei câteva avertismente. Cu toate acestea, soția iubitului artistei nu o menajează deloc pe artistă și îi bate obrazul pentru că s-a implicat într-o relație cu un bărbat însurat.

Carmen de la Sălciua vrea să se mărite

În exclusivitate pentru FANATIK,

”Planurile noastre sunt și pe termen lung, dar nu ne putem vedea de ele, acum, până nu își rezolvă el problemele cu soția, până nu se finalizează divorțul. Da, aștept să divorțeze și ne vom căsători, avem planuri în acest sens”, ne-a spus, în exclusivitate Carmen de la Sălciua.

Mai mult, ne-a precizat Carmen de la Sălciua, chiar dacă există încă o situație delicată între iubitul ei și soția acestuia – cei doi fiind în plin divorț – Carmen de la Sălciua încearcă să treacă peste toate aceste lucruri.

”Da, el este un om care mă face fericită. (…) Eu nu vreau să mă bag în niciun scandal cu acea doamnă, nu mă interesează ce spune”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru FANATIK.

În replică, susține Bianca, relația dintre Carmen de la Sălciua și soțul ei s-a dezvoltat cu pași foarte rapizi, lucru care o uimește. ”Nu aș fi crezut niciodată că poate să dispară atât de repede o iubire. Discuțiile noastre nu erau din cauza noastră. Au fost din cauza părinților, i-am spus că nu mai pot să stau cu mama lui în casă, că îmi doresc intimitatea mea.

Voiam să stăm doar noi doi, nu voiam să stau cu părinții lui. După ce ne-am mutat împreună a apărut o problemă de sănătate la tatăl meu, eu am mers la Arad, iar în perioada aceea el s-a și cuplat cu Carmen, atunci s-a întâmplat. Nu știu dacă ar fi făcut-o pe când stăteam cu el, sper că nu, încă vreau să mă mint că nu e așa”, ne-a spus, în exclusivitate Bianca Corgheș.

Bianca, soția iubitului lui Carmen de la Sălciua, explică relația artistei

Bianca, femeia de care încearcă Marian Corcheș să divorțeze, fiind deschis deja un proces în acest sens la Judecătoria Câmpeni, nu o menajează deloc pe rivala ei, Carmen de la Sălciua. Și, plecată în Italia, femeia care a aflat de relația soțului ei abia acum o lună, a vorbit despre ce crede ea că se petrece în relația dintre artistă și bărbat.

”Așa cum îl cunosc eu pe soțul meu, știu că, la început se afișează, arată, dă (bani, n. red.), dar nu este chiar așa. (…) Știu că se cunosc de câțiva ani. Ei s-au văzut la niște evenimente. Din ce am înțeles sunt împreună de la un eveniment unde ea a cântat, soțul meu i-a dat niște bani, pe dedicații, iar după acel eveniment ar fi plecat împreună la Oradea, așa a început relația lor”, spune Bianca, în exclusivitate pentru FANATIK.

Soția lui Marian vrea bani serioși la partaj

Mai mult decât atât, explică Bianca, divorțul dintre ea și soțul ei nu se va petrece până când nu va fi rezolvat partajul. ”Sigur că am pretenții la partaj. Pretențiile mele sunt de a împărți ce am făcut împreună și, pentru tot ce mi-a făcut, niște bani. El a zis că îmi va da acei bani, acei bani îi și avea în casă, în cash. Aveam o afacere împreună, cu magazine.

Firma era pe numele lui, dar firma e făcută de când e cu mine. Aveam și o pensiune lângă magazinul alimentar, dar acum nu se mai ocupă de ea, nu mai are timp”, ne-a mai spus femeia care susține că, de fapt, ar fi fost înșelată și că relația dintre ea și soțul ei ar fi supraviețuit dacă nu apărea Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua are însă o altă versiune: ”În orice caz, dacă ar mai fi fost posibilitatea ca ei să se împace, eu nu mă băgam sau mă retrăgeam”.

Bianca, avertisment dur pentru Carmen de la Sălciua

Mai mult, chiar dacă recunoaște că este foarte supărată pe Carmen de la Sălciua, Bianca i-a lansat câteva avertismente cântăreței de muzică de petrecere.

”I-aș spune atât lui Carmen de la Sălciua! Mi-a trimis un mesaj în care ea se crede o doamnă, o femeie care se respectă. Și eu sunt o femeie și mă respect, dar eu nu aș fi ieșit niciodată cu un bărbat căsătorit. Și, în prima seară în care te vezi la un eveniment cu un bărbat care se îmbată și care îți dă niște bani, te duci cu el la hotel în noaptea aia? Nu mai pot să cred în cuvintele pe care le spune pe toate rețelele de socializare despre ea, e clar că vrea să se dea alta pe rețelele de socializare.

Înainte de toate trebuia să îi spună soțului meu, pentru că bărbații sunt așa cum sunt, `Termină-ți socotelile cu soția ta, după ce vei divorța, atunci vom vorbi`”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bianca, soția iubitului lui Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, obiectul răzbunării?

Mai mult, este ea convinsă, bărbatul cu care s-a iubit mai bine de trei ani este atras, de fapt, de renumele artistei, nu neapărat de omul din spatele cântăreței. ”Am vorbit cu soțul meu săptămâna trecută. L-am întrebat de ce vrea să mă târâie prin tribunale. Mi-a spus că a vrut să simt ce a simțit și el, iar asta pare răzbunare.

Oarecum, inițial credeam că se iubesc foarte mult, așa părea, dar după ce mi-a spus ce mi-a spus, nu mai cred asta. Nu o să o părăsească rapid pe Carmen, dar cred că dacă eu tăceam nu s-ar fi ajuns să fie o relație serioasă. ”, a mai spus Bianca Corcheș.

Carmen de la Sălciua, revoltată de declarațiile soției iubitului

Carmen de la Sălciua a explicat pentru FANATIK că ceea ce susține soția lui Marian, iubitul ei, bărbatul cu care vrea să se căsătorească, sunt deranjante pentru ea și că sunt greșite cu privire la felul în care a început relația.

”Nu am mers în prima noapte la hotel, sunt invenții. Noi ne cunoșteam de ani buni, ne mai văzuserăm”, explică Carmen de la Sălciua, pentru FANATIK, recunoscând că tot ceea ce spune viitoarea fostă soție a lui Marian despre ea o deranjează cumplit și că e nerăbdătoare ca acest scandal să se stingă.

Ce spunea Carmen de la Sălciua despre iubitul ideal

”Eu vreau un bărbat ocupat, un bărbat care are afacere sau afaceri, nu un bărbat care trăiește pe Instagram și care are relație tot acolo. Nu, vreau un bărbat adevărat, care să știe ce își dorește de la viață și de la femeia de lângă el, care, atunci când e acasă să fie lângă femeia de alături”, a explicat, în vara acestui an, Carmen de la Sălciua pentru FANATIK.

Mai mult, preciza ea la acea vreme, următoarea relație asumată va fi una cât se poate de serioasă, o relație care, la un moment dat, să o facă să devină mamă.

”Eu nu o să mai divorțez niciodată, așa mi-am propus. Nu voi repeta greșelile făcute, iar eu, acum, nu sunt femeie de lăsat, așa cum, atunci când voi avea o relație, voi avea una cu un bărbat care nu e de lăsat”, a mai precizat,

Acum o lună, în primele sale declarații publice despre relația sa, Carmen de la Sălciua recunoștea că Marian este bărbatul care a reușit să o impresioneze. ”Acum bem cafeaua împreună, nu pot să spun chiar cu ce m-a impresionat de față cu el. (…) Suntem împreună de o lună deja. Lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă”, spunea, pentru FANATIK, Carmen de la Sălciua.