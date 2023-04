Carmen Şerban, confesiuni sincere în Săptămâna Patimilor: ”Și pe Jennifer Lopez o înșală bărbații!”

Carmen Şerban este o artistă îndrăgită şi iubită de românii de pretutindeni. Are spectacole în ţară, dar mai ales peste hotare, acolo unde cântă pentru românii aflaţi la muncă în ţări străine, alinându-le deseori dorul de casă. Însă nici pe ea nu au ocolit-o greutăţile sau problemele.

Carmen Şerban dezvăluie motivul pentru care nu a devenit niciodată mamă, dar şi dacă are de gând să ajungă la altar cu bărbatul iubit.

A avut nenumărate încercări la care viaţa a supus-o. în exclusivitate pentru FANATIK ce dureri se ascund adesea în spatele zâmbetului afişat pe scenă.

A fost nevoită să cânte la o nuntă, după ce îşi îngropase tatăl iubit şi deşi sufletul îi plângea, a făcut o sală de 500 de invitaţi să o felicite cu ropote de aplauze. Şi-a pus cariera pe primul loc, dar spune ea, nu a regretat nicio secundă. Artista mărturiseşte pentru cititorii FANATIK de ce nu a devenit niciodată mamă şi cu bărbatul iubit.

Artista a ales calea credinţei după ce i s-a pus un diagnostic crunt. A primit ajutor divin atunci când nimeni şi nimic nu o mai putea ajuta, nici măcar medicii. În 2012, în urma unui control de rutină, doctorii îi dădeau vestea cumplită că suferă de o formă gravă de cancer. Atunci şi-a îndreptat privirea către Dumnezeu, s-a rugat neîncetat, iar tumora găsită în urma controlului, a dispărut ca prin minune.

Carmen Şerban s-a vindecat de o boală cruntă prin rugăciune

Aţi reuşit să vă vindecaţi de o boală cruntă prin credinţă. Povestiţi-ne cum s-a întâmplat?

– S-a întâmplat cu mulți ani în urmă. M-am vindecat urmând și practicând tehnicile de vindecare prin Calea Lui Dumnezeu. Mai exact slujbele de Maslu, Sfânta Liturghie, Spovedit și Împărtășit plus oferit și cerut iertare persoanelor cu care de-a lungul timpului am avut câte ceva de împărțit. Am făcut toate acestea în mod special pentru binele meu, pentru resetarea valorilor mele de sănătate, financiare, comunicare, iubire, relații etc.

Pentru ce vă rugaţi cel mai des?

– Nu mă rog pentru ceva anume! Ci doar citesc rugăciuni și particip la slujbele de care v-am spus. Dumnezeu știe cel mai bine ce are nevoie fiecare!

În ce moment al vieţii v-aţi simţit neputincioasă?

– Mă simt vulnerabilă ori de câte ori las garda jos. Şi aici mă refer la implicarea mea practică în menținerea prin credință a curățeniei energetic, sufletești.

Carmen Şerban, despre greutăţi şi relaţia cu Dumnezeu

Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavostră?

– Nu există om care să nu aibă probleme. Nimeni nu este fericit non stop. Important este să nu ne pierdem respectul și iubirea de sine și să avem mereu încredere în noi înșine și în mod special să avem încredere în Dumnezeu. EL ne-a dotat pe toți cu tot ceea ce ne este de folos în această viață, El a creat Universul cu tot ce este în el și inclusiv pe noi, oamenii.

Carmen Şerban: “Am cântat la o nuntă după ce mi-am îngopat tatăl”

Aţi urcat de multe ori pe scenă zâmbind, dar cu durere în suflet?

– Cel mai greu moment din viața mea de artist, a fost la data de 21 septembrie 2019 când am cântat la o nuntă în Tupilați, Jud. Neamț. Tatăl meu se stinsese din viață înainte cu câteva zile, la data de 15 Septembrie 2019. Nu puteam să stric acel moment unic din viața acelor tineri care tocmai pășeau împreună într-o viață de cuplu binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Căsătoriei. Când m-am suit pe scenă, 500 de oameni au aplaudat gestul meu! S-a ridicat părul pe mine de emoție, iar acest lucru mi-a dat curaj și pot să zic că a fost o seară superbă!

Ce vă aduce fericirea?

– Sinceritatea și loialitatea oamenilor apropiați mie.

Carmen Şerban: „Mi-am dedicat viața, publicului, scenei și pasiunii mele de a cânta”

Ce înseamnă pentru dumneavoastră scena, publicul?

– Mi-am dedicat viața, publicului, scenei și pasiunii mele de a cânta. Nu regret nimic! Mă simt împlinită pentru tot ceea ce am realizat în muzică, atât creațiile mele muzicale, cât și dragostea și feedback-urile publicului extrem de numeros. Numele Carmen Șerban a vândut peste 6 milioane de cd-uri de-a lungul timpului. Dețin nouă discuri de aur și opt discuri de platină pentru vânzări excepționale, iar numele meu de scenă, Carmen Şerban, este înregistrat ca marcă înregistrată OSIM România.

Când aţi plâns ultima dată şi de ce?

-Plânsul nu este o rușine și ușurează sufletul!

Carmen Şerban despre preţul celebrităţii: “Citesc tot felul de povești inventate despre mine”

Ce nu ştie lumea despre Carmen Şerban?

– Cu siguranță lumea nu știe foarte multe despre mine. De fapt, lumea știe mai nimic despre mine. Tocmai de aceea aud și citesc tot felul de povești inventate despre mine, unele sunt chiar drăguțe, iar altele sunt enervante, dar lucrurile astea vin la pachet cu celebritatea și vrem, nu vrem, trebuie să le suportăm.

Aţi suferit de multe ori din dragoste?

– Am suferit la fel ca fiecare! Sincer, eu cred că nu există dragoste fără suferință! Eu am o vorbă: și pe Jennifer Lopez o înșală bărbații!

De ce nu a devenit Carmen Şerban niciodată mamă

Regretaţi că nu sunteţi mamă?

– Eu nu regret nimic! Am trăit și trăiesc viața ce mi-a fost și îmi este dată. Am destinul meu, scris de Dumnezeu! Am 16 fini și 6 nepoți, deci nu duc lipsă de copii mari și mici! Am fini de 27 și de 21 ani și am și fini de 5 anișori.

Spuneaţi că nu credeţi într-o căsătorie cu acte, iar cel mai bun exemplu îl aveţi în propria familie. La altar vă vedeţi mergând alături de bărbatul iubit?

– La altar da, m-aș vedea mergând, dar la primărie, nu!

Carmen Şerban, botez în apa Iordanului, de ziua de naştere

V-aţi botezat în apa Iordanului chiar de ziua dumneavoastră. Cum a fost experienţa şi de ce aţi ales să faceţi asta?

– Fiecare face ce vrea de ziua lui! Eu asta am ales să fac, de ziua mea. În data de 2 martie 2023 m-am Împărtășit la Biserica Nașterii Domnului Iisus Hristos din Bethleem. După aceea m-am botezat (onorific) în apa Iordanului și apoi am servit masa alături de Starețul și de Măicuțele de la Așezământul Românesc de la Ierihon.

După care am fugit la Ierusalim, direct către Mormântul Sfânt. Vă urez să aveți parte de Lumina Lui Hristos în casa sufletului vostru! Paște Fericit, tuturor!