Carmen Șerban a luat o decizie radicală după ce și-a vândut apartamentul. Cântăreața nu mai pleacă din țară, așa cum a plănuit inițial. Aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care a ales să rămână.

ADVERTISEMENT

Vedeta și-a vândut un apartament de lux din țară, sperând că va putea pleca în afara României. Planurile i-au fost date peste cap pentru moment, din cauza pandemiei de COVID-19.

Carmen Șerban, decizie radicală după ce și-a vândut apartamentul. De ce nu mai pleacă din țară

a luat o decizie radicală după ce și-a vândut apartamentul. Artista avea în plan să plece din țară, însă nu mai poate face acest lucru, cel puțin nu acum.

Vedeta a anunțat pe toată lumea că își pune în vânzare apartamentul de lux, mobilat și aranjat chiar de ea. Carmen Șerban urma să se mute în Londra, doar că planurile ei au fost date peste cap.

ADVERTISEMENT

Deși și are suficienți bani pentru prima etapă a cumpărării unui alt apartament în capitala Regatului Unit, Carmen Șerban este nevoită să mai aștepte.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, piața imobiliară din afară nu merge foarte bine, așa că este nevoită să mai rămână în țara natală.

Cântăreața știe ce locuință să caute, dar trebuie să se încadreze în buget. Un apartament cu două sau trei camere ar fi suficient pentru Carmen Șerban, mai ales că mutarea nu este una definitivă.

ADVERTISEMENT

„Momentan nu o să merg la Londra decât ocazional până când îmi găsesc o locuință. Acolo nu se cumpără așa ușor o locuință, sunt mai îngreunate procedurile de vizionare. Momentan, aștept cum va fi piața și voi vedea prin iarnă sau primăvară.

Am vândut unul dintre apartament ca să am un buget de început, că acolo e totul al dublu sau triplu.

Oricum, acolo casele nu se iau cu banii jos, se aduce un aport financiar, după care se merge în sistem de rate. Nu caut nici teren, nici casă, caut doar un apartament, tocmai pentru că nu vreau să mă mut definitiv acolo.

ADVERTISEMENT

Caut un apartament cu două sau trei camere pentru că peste nu mă încadrez la buget. Nu mă interesează să fac o investiție așa mare în Londra, mai bine fac în România”, a declarat vedeta la Antena Stars, potrivit

Artista nu va părăsi România pentru totdeauna și nici nu va renunța la cariera ei muzicală, din moment ce poate cânta oriunde.

Carmen Șerban are drept de ședere permanentă în Anglia, dar are de gând să vină regulat în România. Aici are prietenii și familia și îi va vizita des.