Carmen Șerban a dezvăluit că o să plece definitiv din România. Solista de muzică de petrecere spune că a luat această decizie de multă vreme și că în spatele ei este vorba de respectul de care ar avea parte în afara țării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața a mai explicat și că și-a scos deja la vânzare un apartament. Ea își dorește să-și achiziționeze o locuință în Marea Britanie, acesta fiind destinația pe care a ales-o.

Carmen Șerban și-a început cariera muzicală cu mai bine de 25 de ani în urmă. Recent, ea a dezvăluit cum a arătat debutul în muzică, dar și cu ce se ocupa înainte s-o ia pe acest drum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carmen Șerban pleacă definitiv din România. Ce a făcut-o să ia această decizie radicală

Interpreta a mărturisit că dorește să vândă un apartament din București, precizând că mai are o casă la Timișoara pe care o s-o păstreze. Ea a mai explicat, într-un interviu pentru Antena Stars, că își dorea să facă acest pas de multă vreme, dar problemele de sănătate ale tatălui ei au ținut-o pe loc.

„Decizia este luată de mai mulți ani. Nu sunt sigură că o să mă adaptez, dar voi face pasul. Cu ani în urmă am vrut să mă mut, dar nu am plecat din cauză că tatăl meu era foarte bolnav și voiam să fiu cât mai aproape de el”, a declarat Carmen Șerban, potrivit Redacția.

ADVERTISEMENT

Solista a explicat și ce a făcut-o să-și dorească să părăsească România: „am realizat că mă simt mai respectată acolo. M-am simțit mai în siguranță acolo”.

„Nu mă las de cântat, eu oricum nu cânt doar în România, eu cânt în toată lumea. Am făcut demersurile să-mi cumpăr o locuință acolo. Am scos apartamentul din Pipera la vânzare pentru că mai am unul, am și o casă la Timișoara și nu am ce să fac cu atâtea, vreau să investesc acolo, să-mi cumpăr acolo”, a adăugat aceasta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, la emisiunea Vorbește lumea, Carmen Șerban a povestit cum a arătat viața ei înainte să se apuce de cântat. Ea a dezvăluit că are profesia de confecționer de încălțăminte, categoria 2 și chiar a lucrat la o fabrică de panfofi, printre altele.

Tot înainte să se lanseze în cariera muzicală, artista a muncit într-o brutărie, dar a făcut și contabilitate. Ea a adăugat că a început să cânte din pasiune și nu se aștepta să fie atât de iubită.

ADVERTISEMENT