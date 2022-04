Carmen Tănase a dezvăluit cum este traiul la țară. Cine a avut inițiativa plecării din București

Actrița, cunoscută pentru rolul Flăcărica din serialul State de România, a dezvăluit cum se descurcă de când s-a mutat la țară, dar și cine este persoana care a avut această inițiativă. Artista a vândut toate proprietățile din Capitală.

Carmen Tănase, adevărul despre mutarea la țară: ”Am fost sceptică la început”

Carmen Tănase a fost convinsă de fiul său, Tudor, să plece din București, oraș pe care l-a îndrăgit foarte mult. Cu toate astea spune că nu există nicio comparație între viața din Capitală și cea de la sat.

„Nu se compară. E surprinzător, pentru că eu eram un om foarte orășean, cu gălăgie în jur, pe care nu-l deranja zgomotul niciodată.

Puteam să stau cât mai în centru, nu mă deranja bubuiala, muzica, vecinii, tramvaiele, dar acum e un context diferit și este cea mai bună alegere pe care puteam să o fac.

Nu a fost inițiativa mea, a fost inițiativa fiului meu. Am fost sceptică la început, nu m-am văzut niciodată acolo, iar acum sunt de când lumea și nu am un an de când m-am mutat. Acasă a fost din clipa în care am găsit casa, am simțit-o.

Am căutat multe luni, dar când am găsit-o am spu: asta este. E așa de bine, încât nu mai simt nevoia deloc să rămân la București, nici când am treabă până târziu, prefer să mă întorc acasă. Bucureștiul nici nu mai e ce era odată. Nu mai există.

Vreo frumusețe, în afară de anumite zone, n-a fost niciodată, dar a fost un vibe în București, era ceva special, era un centru cultural. Acum nu mai e, este o amestecătură”, a mărturisit vedeta pentru .

Carmen Tănase, căutare lungă până a găsit casa perfectă

Carmen Tănase a căutat aproximativ 6 luni casa mult visată, dar când i-a ieșit în cale a știut că este locul unde vrea să se stabilească. A văzut zeci de case până a semnat contractul pentru cea în care stă în prezent.

Îndrăgita actriță locuiește împreună cu fiul său, Tudor, cu care nu a mai stat sub același acoperiș de când tânărul a împlinit vârsta de 18 ani. Acum au trebuit să se reacomodeze în căsuța modernă situată în apropiere de pădure.

De asemenea, casa are vis-a-vis un râu, iar în spatele locuinței Carmen Tănase spune că vede destul de des căprioare. iubește animalele și are mai mulți câini de care are grijă până le găsești stăpâni.